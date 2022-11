Klare Niederlage beim Aufstiegskonkurrenten

Es war insgesamt ein Spiel ohne große Höhepunkte im ersten Durchgang, die geprägt war von Standards, die keine Mannschaft zu Ihrem Vorteil nutzen konnte. Die erste Aktion von unserem Team verzeichnete Timon Krüssel mit einem Freistoß (7. Min) und Jonas Held mit einem weiteren Freistoß von in der 19. Minute. Herzlake war phasenweise doch überlegen, wobei man bei uns sagen muss, das wir doch inzwischen einen personellen Engpass haben, was aber die Chance für die Spieler aus dem Kader ist, die zuvor nicht so viel Spielpraxis haben sammeln können. Ebenso wenig wie unsere Möglichkeiten, brachten die Freistöße und Eckbälle vom Gastgeber ebenfalls keine Ergebnisveränderung. Nach der 6. Gelben Karte für Jonas, gab es für Herzlake einen weiteren Freistoß und Eckball die nichts einbrachten (22. Min). Kurz vor der Pause hatten wir eine Art Doppelchance in einem Spiel mit wenig Spielfluss und was von Standards geprägt war. Denn ebenfalls durch einen Freistoß von Timo von Lintel bzw. einen weiteren Eckball (38./40.), war uns der Führungstreffer nicht gegönnt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff, wobei sich jeder mit einem 0:0 in der Halbzeit wähnte, dann der Schock. Durch einen Doppelschlag in der 44. + 45. Minute schoss sich Herzlake mit einem 2 Tore Vorsprung noch in die Halbzeit – eine Art Vorentscheidung. Sehr ärgerlich zu diesem Zeitpunkt des Spiels. Halbzeitstand somit 2:0 für den Gastgeber.