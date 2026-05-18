Klare Niederlage bei der Heimmacht

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Außerdem waren die Innenverteidiger Pascal Wollnitzke und Maximiilan Dörlitz nicht dabei. Beide hatten beim Sieg in der Vorwoche gegen Fahner Höhe vom kartenfreundlichen Schiedsrichter aus Sachsen zum 5.Mal Gelb gesehen und waren somit gesperrt. Für sie kamen Till Schöneich und Dominic Schmidt zum Einsatz. In der 1. Halbzeit hatte Weida viel Ballbesitz zu verzeichnen, agierte laufstark und hielt Arnstadt weitgehend vom Tor fern. Allerdings gelang Dustin Messing in der 39.Minute dann doch noch die Führung für den Tabellenzweiten.

Bei Weida kam Mitte der 2. Halbzeit Wechselspieler Benjamin Langhof zum Einsatz. Als zweiter Wechsler saß Präsident Nick Schubert auf der Bank, der in der Schlussphase ebenfalls eingewechselt wurde. Arnstadt schöpfte sein Wechselkontingent voll aus und hatte somit Vorteile zu verzeichnen. Scheuring traf dann zum 2:0 und Messing mit seinem zweiten Tor in der Partie stellte den Endstand her. Weida hatte nach dem 2:0 eine gute Chance, aber Kapitän Christopher Lehmann rutschte an Grahams Flanke vorbei. Eine klare Niederlage bei der besten Heimmannschaft der Landesliga, die mit erst 23 Gegentoren auch über die beste Abwehr in Thüringens höchster Spielklasse verfügt. Weida bleibt auf Platz 4, da Neustadt in Bad Langensalza unterlag, hat aber jetzt auf den 1. FC Eichsfeld 3 Punkte und 6 Tore Rückstand. Nach der Pfingstpause stehen für den FC Thüringen zwei Heimspiele an. Gegner sind mit dem FC Saalfeld am 30.5. und der Spielvereiningung Geratal am 6.6. zwei Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Dann kann Trainer Hendrik Penzel auch besetzungsmäßig wieder aus dem Vollen schöpfen.