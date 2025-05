Klare Niederlage

Für das Team um Coach Nils Kraus ging es am vergangenen Sonntag zuhause gegen die FG 2010 WRZ II. Nachdem man zuletzt die SG Aulendorf II erfolgreich mit 5:2 schlagen konnte, galt es auch dieses Mal wieder ein Erfolg einzufahren.

Das Spiel begann jedoch anders als erhofft. Bereits in der 5. Minute konnten die Gäste durch einen schönen Spielzug, den N. Eichwald vollendete, in Führung gehen. WRZ war auch danach besser im Spiel und legte in der 15. Minute durch C. Erboral das Tor zum 0:2 nach. Der FVW tat sich durchaus schwer klare Chancen herauszuspielen und konnte nicht so richtig gefährlich werden. So ging es dann in einem zweikampfbetonten Spiel in die Halbzeitpause.