Klare Meinung: Zwei Teams steigen sicher ab, dritter Absteiger offen FuPa-Umfrage zur Oberliga Niederrhein mit 332 Teilnehmern sieht SV Biemenhorst, 1. FC Kleve und DJK Adler Union Frintrop als wahrscheinlichste Absteiger, dahinter folgt VfB Homberg. von André Nückel · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Sonsbeck soll anders als Biemenhorst die Klasse halten. – Foto: Ulrich Laakmann

Die Fans haben abgestimmt: In einer Umfrage zur Oberliga Niederrhein zeichnen sich drei klare Abstiegskandidaten ab - mit deutlicher Tendenz bei SV Biemenhorst und 1. FC Kleve.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Tabellenkeller abgeschrieben, dabei ist sportlich noch alles möglich Die FuPa-User haben entschieden – und das Bild im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein ist klarer als vielleicht erwartet. An der Umfrage nahmen 332 Nutzer teil, Mehrfachnennungen waren möglich. Gesucht wurden die drei Teams, die am Saisonende den Gang in die Landesliga antreten müssen. Mit großem Abstand sehen die Teilnehmer den SV Biemenhorst als ersten Absteiger. 87,7 Prozent der Stimmen entfallen auf den Tabellenkeller-Bewohner. Direkt dahinter folgt der 1. FC Kleve mit 83,4 Prozent – auch hier ist die Einschätzung eindeutig. Dabei sieht nach die Tabelle nach den jüngsten Ergebnissen wieder recht eng aus: Biemenhorst fehlen vier Punkte, Kleve fünf Zähler auf das rettende Ufer. Spiele und Zeit haben beide Klubs noch massig.

Frintrop rückt in den Fokus Spannend wird es beim dritten Abstiegsplatz: Hier sehen die meisten User die DJK Adler Union Frintrop vorne. Mit 30,4 Prozent liegt Frintrop auf Rang drei der Umfrage und damit vor allen weiteren Konkurrenten im Keller. Der Aufsteiger aus Essen belegt aber Rang zwölf und hat fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Die Ausgangslage der Adler könnte also durchaus schlechter sein. Erst dahinter folgt der VfB Homberg, der auf 26,9 Prozent kommt. Die Differenz zeigt: Während Biemenhorst und Kleve für viele bereits feststehen, ist das Rennen um den dritten Abstiegsplatz deutlich offener. Dass die Homberger als schlechtestes Rückrunden-Team in dieser Liste nicht fehlen würden, wundert entsprechend nur wenig.