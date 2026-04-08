 2026-04-08T12:04:42.690Z

Allgemeines

Klare Meinung: Zwei Teams steigen sicher ab, dritter Absteiger offen

FuPa-Umfrage zur Oberliga Niederrhein mit 332 Teilnehmern sieht SV Biemenhorst, 1. FC Kleve und DJK Adler Union Frintrop als wahrscheinlichste Absteiger, dahinter folgt VfB Homberg.

von André Nückel · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Sonsbeck soll anders als Biemenhorst die Klasse halten.
Sonsbeck soll anders als Biemenhorst die Klasse halten. – Foto: Ulrich Laakmann

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Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Die Fans haben abgestimmt: In einer Umfrage zur Oberliga Niederrhein zeichnen sich drei klare Abstiegskandidaten ab - mit deutlicher Tendenz bei SV Biemenhorst und 1. FC Kleve.

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Tabellenkeller abgeschrieben, dabei ist sportlich noch alles möglich

Die FuPa-User haben entschieden – und das Bild im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein ist klarer als vielleicht erwartet. An der Umfrage nahmen 332 Nutzer teil, Mehrfachnennungen waren möglich. Gesucht wurden die drei Teams, die am Saisonende den Gang in die Landesliga antreten müssen.

Mit großem Abstand sehen die Teilnehmer den SV Biemenhorst als ersten Absteiger. 87,7 Prozent der Stimmen entfallen auf den Tabellenkeller-Bewohner. Direkt dahinter folgt der 1. FC Kleve mit 83,4 Prozent – auch hier ist die Einschätzung eindeutig. Dabei sieht nach die Tabelle nach den jüngsten Ergebnissen wieder recht eng aus: Biemenhorst fehlen vier Punkte, Kleve fünf Zähler auf das rettende Ufer. Spiele und Zeit haben beide Klubs noch massig.

Frintrop rückt in den Fokus

Spannend wird es beim dritten Abstiegsplatz: Hier sehen die meisten User die DJK Adler Union Frintrop vorne. Mit 30,4 Prozent liegt Frintrop auf Rang drei der Umfrage und damit vor allen weiteren Konkurrenten im Keller. Der Aufsteiger aus Essen belegt aber Rang zwölf und hat fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Die Ausgangslage der Adler könnte also durchaus schlechter sein.

Erst dahinter folgt der VfB Homberg, der auf 26,9 Prozent kommt. Die Differenz zeigt: Während Biemenhorst und Kleve für viele bereits feststehen, ist das Rennen um den dritten Abstiegsplatz deutlich offener. Dass die Homberger als schlechtestes Rückrunden-Team in dieser Liste nicht fehlen würden, wundert entsprechend nur wenig.

Monheim wird viel zugetraut

Auch die SV Sonsbeck (26,2 Prozent) wird häufig genannt und bewegt sich damit auf ähnlichem Niveau wie Homberg. Dahinter folgen Teams wie die Holzheimer SG, der FC Büderich (beide sechs Punkte Vorsprung) oder die Sportfreunde Baumberg (zwei Punkte Vorsprung), die ebenfalls Stimmen sammeln, jedoch deutlich seltener genannt werden. Überraschend ist dagegen, dass kaum jemand and en Abstieg des 1. FC Monheim glaubt: Der Elf von Dennis Ruess wird in den kommenden Wochen mit Blick auf die Ergebnisse am Meisten zugetraut, denn sie wurden fast gar nicht genannt (3,6 Prozent). Dabei hat der FCM nur vier Zähler Luft auf Homberg.

Die Umfrage liefert ein klares Stimmungsbild: Zwei Absteiger scheinen für viele bereits festzustehen - der dritte Platz bleibt dagegen offen. Wie erwähnt fehlt die Klarheit im Ergebnis allerdings in der tatsächlichen Tabellen. Nicht nur Biemenhorst in Kleve können innerhalb von zwei Spielen Richtung Nichtabstiegszone marschieren - auch das Gegenteil kann für andere Klubs der Fall sein.

So geht es in der Oberliga Niederrhein weiter

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
20:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
15:00live

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
15:00live

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:30live

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
16:00live

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:30

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