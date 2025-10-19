Klare Kräftverhältnisse gegen Göggingen

Die SGHU begann das Spiel sehr furios – bereits in den ersten beiden Minuten kamen sowohl Marco Klotzbücher als auch Angelo Colletti gefährlich zum Abschluss, doch konnte Göggingens Schlussmann noch beide Versuche parieren. Beim dritten Versuch musste der Keeper dann aber das erste Mal hinter sich greifen: SGHU-Torhüter Fabio Leopardi spielte einen Ball lang nach links außen in den Lauf von Simon Hieber. Dieser ging mit dem Ball bis in den Strafraum und vollendete dann aus spitzem Winkel zur frühen 1:0 Führung (2.).

Am zehnten Spieltag der Kreisliga B2 Ostwürttemberg empfing die SG Hohenstadt/Untergröningen zu Hause den SV Göggingen. Bei herbstlichem Wetter waren die Verhältnisse bereits früh in der Partie geklärt und am Ende stand ein klares 6:0 für die Gastgeber auf der Anzeigetafel.

In der siebten Minute hatte Göggingen dann auch seine erste Chance, welche aber gleichzeitig die gefährlichste im ganzen Spiel der Gäste bleiben sollte. Robin Schuster bekam den Ball links rausgelegt, aber traf bei seinem Abschlussversuch nur den Pfosten.

Nur zwei Zeigerumdrehungen später konnte Hieber dann bereits seinen Doppelpack schnüren. Klotzbücher versuchte es aus spitzem Winkel von der rechten Seite. Göggingens Torhüter konnte noch parieren, doch ließ er den Ball genau vor die Füße von Hieber klatschen, welcher leichtes Spiel hatte und auf 2:0 stellte (4.).

In der zwölften Minute stellte dann Spielertrainer Colletti bereits auf 3:0. Klotzbücher hatte einen genialen Diagonalball geschlagen, den Colletti in bester Manier herunternahm, mit dem Ball in den Strafraum ging und dann trocken rechts unten einschob.

In der 16. Minute setzte Colletti dann einen Flugkopfball knapp links neben das Gehäuse ehe auch er bereits in der 20. Minute seinen Doppelpack schnüren konnte. Hieber vernaschte über links einen Gegenspieler. Am nächsten Verteidiger blieb er hängen und verlor den Ball, welcher aber genau zu Colletti fiel, der aus etwa zehn Metern nicht lange fackelte und das Leder zum 4:0 ins Tor ballerte.

Nach dieser fulminanten Anfangsphase schaltete die SGHU zwei Gänge zurück, sodass bis zur Halbzeit nicht mehr viel geschah. Kurz vor der Pause hatte Nick Grimm noch eine gute Kopfballgelegenheit, doch fiel der Ball genau in die Arme des Torhüters, sodass es anschließend mit 4:0 in die Kabinen ging.

In Durchgang zwei dauerte es nicht lange, ehe die Heimfans erneut jubeln durfte. Dorian Grau ging die rechte Seite herunter und vernaschte seinen Gegenspieler, ehe er mustergültig in die Mitte legte, wo Klotzbücher eingelaufen war und zum 5:0 einschob (47.).

Nun plätscherte die Partie aber erst einmal wieder vor sich hin. Die beste Gelegenheit in dieser Phase hatte Nick Grimm, der nach starkem Solo von der Strafraumkante zum Abschluss kam. Seinen Flachschuss konnte Göggingens Torwart aber zur Ecke abwehren (63.).

Den Schlusspunkt der Partie setzte Abwehrkante Moritz Müller, der nach einem von Colletti servierten Eckball am höchsten stieg und den Ball mit der Stirn zum 6:0 im Tor unterbrachte (78.).

In der Schlussphase kamen die Gäste noch einmal mit zwei Halbchancen in Richtung Tor, doch war den Göggingern an diesem Sonntag kein Ehrentreffer gegönnt, sodass der Schiri nach 93 Minuten beim Stand von noch immer 6:0 abpfiff und die SGHU sogar eine weiße Weste feiern konnte.

Aufstellung:

SG Hohenstadt / Untergrönin.: Fabio Leopardi, Moritz Müller, Jakob Häußler, Marcel Crljic, Fabian Berroth (66. Lukas Haug), Nick Grimm, Simon Hieber (41. Alexander Seitz), Domenico Prencipe (79. Raphael Tretter), Marco Klotzbücher, Dorian Grau (72. Niklas Schulz), Angelo Colletti

Tore: 1:0 Simon Hieber (2.), 2:0 Simon Hieber (4.), 3:0 Angelo Colletti (12.), 4:0 Angelo Colletti (20.), 5:0 Marco Klotzbücher (47.), 6:0 Moritz Müller (78.)