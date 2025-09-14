Klare Kante, keine Experimente Bayernliga Süd

Dank starker Defensivarbeit hat der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried bei Aufsteiger FC Gundelfingen 1:0 gewonnen.

Mit einem 1:0-Auswärtssieg beim FC Gundelfingen haben die Bayernliga-Fußballer des FC Pipinsried ihren Abwärtstrend vorerst gestoppt. Die Pipinsrieder zeigten am Samstag eine gute Defensivleistung und behielten so den Aufsteiger über die gesamte Spielzeit unter Kontrolle. Den Siegtreffer erzielte Mario Götzendörfer bereits nach zehn Minuten.

Manchmal kann Fußball ganz einfach sein. Im Gegensatz zu der katastrophalen ersten Halbzeit am vergangenen Spieltag gegen Heimstetten standen die Pipinsrieder dieses Mal in der Defensive sicher. Hauptgrund war die geänderte Taktik. Mit Alexander Lungwitz wurde Jonas Lindner als Doppel-Sechs installiert – und schon war das Zentrum dicht.

Hinter den beiden zentralen Mittelfeldakteuren agierten mit Kapitän Benedikt Lobenhofer und Tobias Schröck zwei erfahrene Spieler in der Abwehr – und diese „Glorreichen Vier“ ließen rein gar nicht anbrennen. Eine echte Torchance ließ der Gast aus dem Dachauer Hinterland nicht zu. Wenn die Gundelfingener in eine vermeintlich guten Position kamen, dann flog der Ball meterweit am Kasten des von Dominik Bals sicher gehüteten FCP-Gehäuse vorbei.

Die Pipinsrieder hatten ihrerseits im ersten Spielabschnitt durch Nico Karger und Florian Gebert noch weitere hochkarätige Einschussmöglichkeiten. Doch die beiden Stürmer scheiterten entweder an FCG-Keeper Tobias Werdich, oder sie zielten zu ungenau.

Die Pausenführung war für den Gast hochverdient, Gundelfingen fand kein Mittel, um den Defensivverbund des FCP zu knacken. Auch im zweiten Spielabschnitt fehlten dem Gastgeber die Mittel, um die Pipinsrieder in Verlegenheit zu bringen. Spannung entstand ansatzweise bei Standartsituationen, die aber unter dem Strich alle von der Abwehr des FCP wegverteidigt wurden.

Der FC Pipinsried musste in Gundelfingen auf Stürmer Valdrin Konjuhi und Verteidiger Max Dombrowka verzichten, beide mussten aus muskulären Problemen passen. Torwart Max Engl fehlte erkrankt, und Verteidiger Felix Popp konnte wegen Knieproblemen nicht spielen. Mit dabei war wieder Außenverteidiger Sebastian Keßler, er stand nach seiner Rot-Sperre wieder in der Anfangsformation.

Beim FCP machte sich bezahlt, dass er sich wieder auf die einfachen Dinge im Fußball konzentrierte. Heißt: Das Zentrum zumachen, schnell umschalten, und in der Defensive zur Not auch mal „Langholz“ schlagen. Das bis dato hochriskante Kurzpass-Spiel am und um den eigenen Strafraum herum wurde, auch auf Grund der Platzverhältnisse, eingestellt.

Klare Kante, klares Spiel, keine Experimente, auch in der Positionierung von den Spielern – und schon läuft es beim FC Pipinsried. Manchmal kann Fußball ganz einfach sein.