Klare Kante gegen Rassismus: Schöningen reagiert auf Vorfall

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Mit bemerkenswerter Klarheit hat die FSV Schöningen auf die rassistischen Vorfälle beim Regionalliga-Spiel gegen Hannover 96 II reagiert – und dabei keinen Zweifel an der eigenen Haltung gelassen. „Die gesamte FSV Schöningen verurteilt das Verhalten des Zuschauers aufs Schärfste“, heißt es in einer ausführlichen Stellungnahme des Vereins. „Jegliche Formen von Rassismus und Diskriminierung haben in unserer Weltanschauung keinen Platz. Wir verfolgen in diesem Zusammenhang absolut eine Null-Toleranz-Politik.“

Auslöser der Eskalation war eine Szene auf dem Platz, nach der es zu einem Wortgefecht zwischen Montell Ndikom und einem Zuschauer kam. Schiedsrichter und Verantwortliche reagierten umgehend, die Partie wurde unterbrochen. In der anschließenden Aufarbeitung – auch unter Einbeziehung von Stimmen aus dem eigenen Fanblock – sei klar geworden, dass der Satz „Spiel weiter, du Affe“ gefallen sein soll.

Der Verein lässt in seiner Bewertung keinen Interpretationsspielraum: „Das Wort ‚Affe‘ ist im Kontext gesehen nicht zu verzeihen.“ Noch im Stadion folgte eine Durchsage, die den Vorfall „scharf verurteilt“ habe. Der betreffende Zuschauer wurde aufgefordert, die Anlage zu verlassen. Die Reaktion der Anwesenden fiel eindeutig aus: Spieler beider Teams sowie große Teile des Publikums spendeten Applaus. Erst danach wurde die Begegnung fortgesetzt.