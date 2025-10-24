Klare Kante

Eintracht Braunschweig hat nach zwei rechtsextremen Vorfällen in dieser Saison deutliche Konsequenzen gezogen. Der Zweitligist sprach gegen zwei Anhänger jeweils ein bundesweites Stadionverbot über zwei Jahre aus. Zuvor waren im Zusammenhang mit Heimspielen gegen Greuther Fürth und den SC Paderborn rassistische Beleidigungen und nationalsozialistische Parolen bekannt geworden.

Nach Vereinsangaben kam es am 9. August nach dem Spiel gegen Fürth in einem Bus nach Gifhorn zu fremdenfeindlichen Äußerungen, einer Körperverletzung und dem Verwenden nationalsozialistischer Parolen. Am 3. Oktober wurde zudem ein Braunschweiger Spieler unmittelbar nach dem Heimspiel gegen Paderborn auf der Haupttribüne des Eintracht-Stadions rassistisch beleidigt. In beiden Fällen ermittelt die Polizei, Strafverfahren wurden eingeleitet.