Klare Heimpleite gegen Aufsteiger

Aufsteiger TSV Gau-Odernheim setzte sich am Samstag auf dem Dieffelner Babelsberg als Gast des FV Diefflen verdient mit 3:0 (2:0) durch und holt verdient alle Punkte mit nach Rheinhessen. "Ich fand die erste Hälfte noch ausgeglichen, wir haben unsere Chancen weg gemacht, im Übrigen hatten wir dann noch etwas Spielglück, dass sie ihre Dinger nicht rein machen. Nach dem dritten Treffer war es dann eigentlich gelaufen für uns, da hätten wir sogar noch mehr Treffer erzielen können", sagte Gäste-Trainet Florian Diel nach dem Spiel. Zur Pause führte sein Team nach Treffern von Aleksandar Dimitrijevic (13.) und Luca Dietrich (22.) mit 2:0, kurz nach Wiederbeginn erhöhte Belel Meslem auf 3:0 für die Gäste aus Rheinhessen. "Das war wohl die Entscheidung, danach haben wir sie nicht mehr ins Spiel kommen lassen und unser Tor gut verteidigt", fuhr er fort. Thomas Hofer, der Trainer der Gastgeber, meinte: "Die erste Hälfte waren wir noch gleichwertig, machen aber zu viele Fehler und legen ihnen die Bälle auf. Nach dem dritten Treffer war der Stecker gezogen, da war es dann schwer, nochmal ranzukommen". Florian Diel ergänzte: "Unsere Intention ist unsere Identifikation, wir sind finanziell das kleinste Licht def Oberliga, spielen größtenteils mit einheimischen Spielern, da geht viel über den Zusammenhalt. der Wille war heute gross und wir hatten eine gute Chancenverwertung im ersten Durchgang. Nach dem 3:0 hätten wir bei drei Grosschancennoch nachlegen müssen. Wir haben jetzt am Mittwoch wieder ein Pokalspiel, da wird der gleiche Kader wie heute mitfahren. Das Spiel gegen Idar-Oberstein ist dann das letzte echte Heimspiel, bevor auch der Rasen in einen Kunstrasen umgebaut wird".

Thomas Hofer ergänzte "Wir wollten in der Pause mit drei Wechseln frischen yWind bringen, aber nach dem 0:3 war das dann auch nicht mehr wirksam. Wir waren motiviert und werden dad auch am kommenden Wochenende in Wiesbach beim Derby beweisen. Vielleicht kommen Fatih Günes und Mersad Hamzic bis dahin zurück".