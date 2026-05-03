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Klare Heimniederlage: Schöningen unterliegt HSC Hannover mit 1:4
Gäste entscheiden Partie mit Effizienz und starkem Pressing – Beck trifft nur zum Anschluss
Der FSV Schöningen hat im vorletzten Heimspiel der Regionalliga Nord eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den HSC Hannover unterlag die Mannschaft im Elmstadion mit 1:4 und verpasste damit die vorzeitige Sicherung des Klassenerhalts.
Schöningen begann in einer 4-3-3-Formation, musste jedoch verletzungsbedingt auf mehrere Spieler verzichten und fand nur schwer in die Partie. Zwar ergaben sich auf beiden Seiten Möglichkeiten, doch es fehlte an Präzision im Abschluss.
Kurz vor dem Halbzeitpfiff nutzten die Gäste eine ihrer Chancen konsequent: Tayar Tasdelen traf nach einem gelungenen Spielzug zur 0:1-Führung.
Doppelschlag bringt Entscheidung
Direkt nach Wiederanpfiff folgte der nächste Rückschlag für den FSV. Erneut war Tasdelen zur Stelle und erhöhte auf 0:2. In der Folge setzte Hannover die Gastgeber mit hohem Pressing unter Druck und ließ kaum Raum zur Entfaltung.
Mit dem 0:3 durch Finn Kiszka nach einem präzisen Zuspiel kippte die Partie endgültig. Trotz einzelner Paraden des Schöninger Torhüters blieb der HSC die dominierende Mannschaft und zeigte sich vor dem Tor deutlich effizienter.
Ein kleiner Hoffnungsschimmer keimte nach der Einwechslung von Christian Beck auf. Der Offensivspieler traf zum 1:3 und brachte den FSV noch einmal zurück ins Spiel. Doch die Gäste antworteten prompt: Nach einem Fehler in der Defensive stellte Kiszka den alten Abstand wieder her und sorgte für den 1:4-Endstand.
Überlegenheit des Gegners entscheidet
Taktische Anpassungen auf Seiten des FSV, darunter personelle Umstellungen und Positionswechsel, konnten die spielerische Kontrolle der Gäste nicht nachhaltig brechen. Während Schöningen auch bei Standards ohne Erfolg blieb, nutzte Hannover seine Chancen konsequent und unterstrich seine Effizienz mit weiteren Aluminiumtreffern.
Am Ende steht eine verdiente 1:4-Niederlage, bei der der FSV Schöningen vor allem in der zweiten Halbzeit dem Druck und der Konsequenz des Gegners nicht standhalten konnte.