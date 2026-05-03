Klare Heimniederlage: Schöningen unterliegt HSC Hannover mit 1:4

Schöningen begann in einer 4-3-3-Formation, musste jedoch verletzungsbedingt auf mehrere Spieler verzichten und fand nur schwer in die Partie. Zwar ergaben sich auf beiden Seiten Möglichkeiten, doch es fehlte an Präzision im Abschluss. Kurz vor dem Halbzeitpfiff nutzten die Gäste eine ihrer Chancen konsequent: Tayar Tasdelen traf nach einem gelungenen Spielzug zur 0:1-Führung.

Doppelschlag bringt Entscheidung Direkt nach Wiederanpfiff folgte der nächste Rückschlag für den FSV. Erneut war Tasdelen zur Stelle und erhöhte auf 0:2. In der Folge setzte Hannover die Gastgeber mit hohem Pressing unter Druck und ließ kaum Raum zur Entfaltung. Mit dem 0:3 durch Finn Kiszka nach einem präzisen Zuspiel kippte die Partie endgültig. Trotz einzelner Paraden des Schöninger Torhüters blieb der HSC die dominierende Mannschaft und zeigte sich vor dem Tor deutlich effizienter.