Klare Heimniederlage: Celle stürzt auf einen Abstiegsplatz

Schon nach sechs Minuten geriet die Auswahl von Hilger Wirtz von Elmendorff ins Hintertreffen. Ein einfacher Ball hinter die tief stehenden Abwehrkette genügte, Michel Eickschläger in Position zu bringen, der eiskalt zum 0:1 vollendete. Knappe 60 Sekunden später legte Eickschläger infolge einer Hereingabe von der linken Seite nach - 0:2. Die über 300 Zuseher erlebten einen drückend überlegenden TuS Bersenbrück, der durch Saikouba Manneh mehrfach hätte frühzeitig nachlegen können. Nahezu aus dem Nichts fiel der Anschlusstreffer. Ayhan Cankor wurde auf die Reise geschickt und schloss flach ins rechte Eck ab - 1:2 (23.). Danach gab dennoch weiter Bersenbrück den Ton an, fand aber im glänzend aufgelegten Tim Freund seinen Meister. Der Keeper wehrte kurz vor der Pause sogar einen von Ex-Zweitliga-Profi Marcos Alvarez getretenen Elfmeter ab.

In der 50. Minute wäre beinahe sogar de Ausgleich gefallen. Den besten MTV-Angriff in der gesamten Partie beendete Cankor mit einem wuchtigen Kopfball, der am Querbalken landete. Keine 180 Sekunden später kombinierte auch der TuS sehenswert. Eickschläger hatte wenig Mühe, um aus kurzer Distanz auf 1:3 zu stellen. Damit war die Celler Gegenwehr weitestgehend gebrochen. Einen Ballverlust von Bangin Bakir bestrafte der überragende Eickschläger mit einem scharfen Schuss ins lange Eck - 1:4 (66.). In der Folge hätte das Resultat noch klarer ausfallen können. So wurde unter anderem noch ein Treffer aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt.

Die dritte Niederlage am Stück lässt den MTV Eintracht Celle auf Rang 15 abrutschen. Parallel trumpfte nämlich der Konkurrent aus Verden überraschend in Delmenhorst (3:1) auf. Die nächst schwierige Aufgabe wartet bereits am Mittwoch im Heimspiel gegen den ebenfalls noch ins Aufstiegsrennen verwickelten BSV Schwarz-Weiß Rehden.