Klare Geschichte

Einen gebrauchten Tag erwischte die Zweite. Nachdem sich Stammkeeper Tim Zienecker beim Aufwärmen verletzt hatte, sprang Spielertrainer Stefan Maier als Torwart ein. Er musste an diesem Tag aber oft hinter sich greifen. Zur Halbzeit stand es nach Standardgegentoren durch einen direkten Freistoß und einen Foulelfmeter noch 0:2, danach ging es dann dahin für den SVW II. Zu weiteren 6 Gegentreffern gesellte sich nur noch der Ehrentreffer durch Marc Leyh. Mund abputzen und nächste Woche weitermachen.