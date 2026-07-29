Klare Erfolge, ein Turniersieg und eine Pleite in der Generalprobe

– Foto: Karina Höppner

Zwei Verbandsligisten haben sich am Dienstagabend in Testspielen in bester Torlaune präsentiert. Für zwei andere lief es - mit einem Remis und einer Niederlage gegen Landesligisten - nicht ganz so erfolgreich.

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Mittwoch

Spieltext Dessau 05 - Zörbig

Spieltext SV Naunhof - Zorbau

Spieltext G. Wolfenbü - Westerhausen

Spieltext Gräfenhain. - Dölau

Spieltext Neuenhofe - Haldensleben

Spieltext VfL Halle 96 - SG Reppichau

Spieltext Brachstedt - SG Reppichau

Dienstag

Mit einem 1:1-Unentschieden trennte sich der VfB Merseburg am Dienstagabend vom TSV Leuna. Tim Knerler hatte den Verbandsligisten vom Ulmenweg zunächst in Führung gebracht (35.), ehe Felix Murke für den Vorjahresvierten der LOTTO-Landesliga Süd kurz vor dem Ende noch für den Ausgleich sorgte (80.).

Nach dem Achtungserfolg mit dem 2:2-Unentschieden beim Oberligisten SG Union Sandersdorf musste sich der SV Eintracht Emseloh am Dienstag einem Landesligisten geschlagen geben. Jonas Dittmann-Wenig (60.) erzielte den einzigen Treffer der Partie zum 1:0-Erfolg des SV Blau-Weiß Farnstädt gegen die eine Klasse höher startende Eintracht.

Wenige Tage vor dem Pflichtspielauftakt am Sonnabend mit dem Landespokal-Auftritt beim Burger BC hat sich der FSV Barleben im abschließenden Test in Torlaune gezeigt. Gegen den Landesklasse-Vertreter MSV Börde fuhren die Barleber einen klaren 8:1-Erfolg ein. Mit einem frühen Doppelschlag ebneten Lukas Magnus (11.) und Toni Wasylyk (14.) den Weg. Bis zur Pause stellten erneut Magnus (31.) und Steve Röhl (34.) bereits auf 4:0 für den FSV. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren durch ein Eigentor (60.), durch Patrick Hauer (61.) und Doppelpacker Jan Niklas Frenkel (63., 82.). Den Magdeburgern blieb nur der Ehrentreffer durch Leonard Bogunski (73.).