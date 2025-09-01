Klare Auswärtsniederlage in Laufenburg

Der VfR Hausen spielte wie folgt: Mettenberger, Arjonit Rexhepi, Schellbach, Einecker, Gomez (56. Stockburger), Faller (C), Alihoxha (62. Mboyo), Riechert, Becher, Sautner, Häringer (68. Altin Rexhepi)

Der August ging zu Ende und leider auch die gute Serie in den bisherigen vier Pflichtspielen der Meisterschaft und im Pokal.

Die Voraussetzungen waren schon nicht gut, denn gleich 5 Spieler fehlten beim VfR: Ahmet Eren Tekbaş (gesperrt), Muhammed Aslan und Philipp Schnurr (beide im Urlaub), Pave Bacelic (verletzt) und Shqipon Bektasi (saß angeschlagen nur auf der Bank).

Der SV 08 von Anfang an das zielstrebigere und klar effektivere Team. Im Rücken dazu noch eine imponierende Zuschauerzahl. Die Möhlinkicker zunächst mit viel Ballbesitz; Laufenburg stand sehr tief. Unglücklich das 1:0 nach 23 Spielminuten: Ein abgewehrter Ball wurde von 08-Kapitän Sandro Knab aus 35 Metern im Tor untergebracht. Eine gute Möglichkeit für den VfR zum 1:1, als Yannick Häringer nach Vorarbeit von Manuel Riechert knapp übers lange Eck zielte. Als dann Mitte des zweiten Halbzeit auch Ergi Alihoxha und Yannick Häringer verletzt vom Feld mussten, entglitt den Gelb-Schwarzen die Partie. Wieder ein Distanzschuss (69.) aus 35 Metern bedeutete die Vorentscheidung zum 2:0. Der SV 08 nun mit Oberwasser, legte noch zweimal nach, zum 3:0 (85.) und zum 4:0 (93.) per Foulelfmeter.

Zum enttäuschenden Gesamtauftritt seines Teams meinte Co-Trainer Yannick Häringer: „Mit dieser Leistung kann man überhaupt nicht zufrieden sein, das war viel zu wenig. Nun muss gegen den ESV Südstern Singen zu Hause am kommenden Sonntag unbedingt ein Dreier her.“

Mike Gaulrapp (VfR)