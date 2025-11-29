Klare Auswärtsniederlage für den VfB

Mit einer verdienten Auswärtsniederlage im Gepäck kehren die Hohenleipischer von der Neiße zurück, wo die Gastgeber ihre beeindruckende Heim-Serie mit dem fünften Dreier in Serie ohne Gegentor fortsetzten. Die VfB-Elf fand keine richtige Bindung zum Spiel, geriet sehr früh in Rückstand und musste noch vor der Pause per Elfmeter den zweiten Treffer hinnehmen.

Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Guben zur Vorentscheidung, legte in der Schlussphase nach und ging als verdienter Sieger vom Platz. Der VfB trat bei der höchsten Saisonpleite insgesamt vorn zu harmlos und hinten zu schläfrig auf und der 1. FCG festigte mit der besten Offensive der Liga seinen Platz im Spitzenquartett.