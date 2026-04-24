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Klare Ausgangslage: Wendezelle reist mit Vorsprung nach Rautheim
Unterschiedliche Punktekonten prägen das Duell am 25. Spieltag
Am 25. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 trifft der FC SF Rautheim auf den TSV Wendezelle. Während die Gäste mit einer hohen Punkteausbeute anreisen, steht Rautheim nach zuletzt schwankenden Ergebnissen unter Zugzwang.
Der FC SF Rautheim geht mit 26 Punkten aus 22 Spielen in die Partie. Die Mannschaft musste zuletzt eine 1:2-Niederlage beim FC Heeseberg hinnehmen und blieb damit erneut ohne Zähler. Angesichts der aktuellen Punkteausbeute steht Rautheim vor der Aufgabe, insbesondere im eigenen Stadion wieder zu punkten, um den Abstand zu den besser platzierten Teams nicht weiter anwachsen zu lassen.
Der TSV Wendezelle reist hingegen mit 48 Punkten aus 20 Spielen an und gehört damit zu den konstantesten Mannschaften der laufenden Saison. Der jüngste 2:0-Erfolg gegen den TSV Wipshausen unterstreicht die stabile Form der Gäste, die auch auswärts ihre hohe Effizienz unter Beweis stellen wollen.
Rückblick auf das Hinspiel
Das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften verlief deutlich zugunsten des TSV Wendezelle. Beim 3:0-Erfolg sorgten Gürth (45.), Führmann (55.) und Rüsing (90.+2) für klare Verhältnisse. Schiedsrichter der Partie war Winkler.
Die Rollen vor der Begegnung sind klar verteilt: Wendezelle geht mit einem erheblichen Punktepolster in das Spiel und dürfte versuchen, die Partie kontrolliert zu gestalten. Rautheim hingegen wird darauf angewiesen sein, defensiv stabil zu stehen und eigene Chancen konsequent zu nutzen.
Vor diesem Hintergrund spricht die Ausgangslage für die Gäste, doch Rautheim benötigt dringend Punkte und wird entsprechend engagiert auftreten.