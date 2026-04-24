Klare Ausgangslage: Wendezelle reist mit Vorsprung nach Rautheim

Der FC SF Rautheim geht mit 26 Punkten aus 22 Spielen in die Partie. Die Mannschaft musste zuletzt eine 1:2-Niederlage beim FC Heeseberg hinnehmen und blieb damit erneut ohne Zähler. Angesichts der aktuellen Punkteausbeute steht Rautheim vor der Aufgabe, insbesondere im eigenen Stadion wieder zu punkten, um den Abstand zu den besser platzierten Teams nicht weiter anwachsen zu lassen.

Der TSV Wendezelle reist hingegen mit 48 Punkten aus 20 Spielen an und gehört damit zu den konstantesten Mannschaften der laufenden Saison. Der jüngste 2:0-Erfolg gegen den TSV Wipshausen unterstreicht die stabile Form der Gäste, die auch auswärts ihre hohe Effizienz unter Beweis stellen wollen.