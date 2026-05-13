Klare Ausgangslage in Kleefeld

– Foto: Marwin Wolf

Dritter gegen Dreizehnter: Während Stelingen zuletzt deutlich gewann, kassierte Kleefeld eine klare Niederlage beim Tabellenführer.

Stelingen reist mit 59 Punkten als Tabellendritter an und befindet sich weiterhin in Schlagdistanz zu den beiden führenden Mannschaften. Der jüngste 7:1-Erfolg bei TuS Altwarmbüchen unterstrich dabei noch einmal die offensive Qualität der Mannschaft.

Die Rollen vor diesem 31. Spieltag sind eindeutig verteilt. Wenn der TSV Stelingen am Mittwochabend bei TuS Kleefeldantritt, trifft eine Mannschaft aus der Spitzengruppe auf ein Team aus dem unteren Tabellenbereich.

Kleefeld hingegen musste zuletzt eine deutliche 1:5-Niederlage beim Spitzenreiter SV Ramlingen/Ehlershausen U23 IIhinnehmen. Mit 31 Punkten rangiert die Mannschaft auf Platz 13 und bewegt sich weiterhin im unteren Drittel der Tabelle.

Auch die Zahlen verdeutlichen die Unterschiede: Stelingen stellt mit 85 Treffern eine der stärksten Offensiven der Liga, während Kleefeld bereits 74 Gegentore kassiert hat. Gleichzeitig spricht die jüngste Form klar für die Gäste.

Für Stelingen geht es darum, den positiven Lauf fortzusetzen und den Druck auf die Spitzenteams hochzuhalten. Nach den deutlichen Erfolgen der vergangenen Wochen dürfte der Anspruch klar sein, auch in Kleefeld die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen.

Kleefeld wiederum braucht Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, steht gegen eines der formstärksten Teams der Liga jedoch vor einer anspruchsvollen Aufgabe.