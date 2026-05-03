Klare Ausgangslage in Heiligenfelde TuS Wagenfeld 1908 gastiert beim SV Heiligenfelde – gegen den Vorletzten zählt nur ein Sieg von red · Heute, 07:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: TuS Wagenfeld

Fünfter gegen 15.: Die Rollen sind klar verteilt. Doch nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen steht Wagenfeld vor einer mentalen Herausforderung.

Die Ausgangslage ist eindeutig – zumindest auf dem Papier. Wenn TuS Wagenfeld 1908 am Sonntag beim SV Heiligenfelde antritt, trifft ein Team aus dem oberen Tabellendrittel auf eine Mannschaft, die tief im Tabellenkeller steckt. Während Wagenfeld mit 45 Punkten auf Rang fünf liegt, kämpft Heiligenfelde mit 14 Zählern als Tabellen-15. um den Klassenerhalt. Die jüngsten Ergebnisse unterstreichen diese Konstellation: Heiligenfelde unterlag zuletzt mit 1:3 bei TuS Leese 1912, während Wagenfeld nach dem 3:3 in Helstorf zumindest einen Punkt aus einem schwierigen Auswärtsspiel mitnahm.

Dennoch dürfte die Partie kein Selbstläufer werden. Gerade gegen tiefstehende Gegner tat sich Wagenfeld in dieser Saison immer wieder schwer, vor allem wenn Effizienz und defensive Stabilität fehlten. Das Spiel in Helstorf lieferte dafür ein Beispiel: Nach einem 0:2-Rückstand drehte Wagenfeld die Partie zwischenzeitlich, musste in der Nachspielzeit jedoch noch den Ausgleich hinnehmen. Die Schwankungen innerhalb eines Spiels bleiben damit ein zentrales Thema.