Klare Antwort: Hagen meldet sich eindrucksvoll zurück

Den Grundstein legte Jakob Heinrich Bier, der in der 29. Minute per Foulelfmeter zur Führung traf, nachdem Rico Pohlmann als letzter Mann zu Fall gebracht worden war. Kurz darauf erhöhte Alexander Kordys (34.), ehe Hagen nach der Pause direkt nachlegte: Kai Pohlmann traf unmittelbar nach Wiederbeginn zum 3:0 (47.). In der Folge ließ der SSC nicht nach, Hannes Gregor Kretzschmar (67.) und Raphael Reifschneider (73.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. „Sehr hoch konzentriert“ Trainer Aydin Taneli hob nach Abpfiff vor allem die geschlossene Leistung seiner Mannschaft hervor: „Wir waren das ganze Spiel sehr hoch konzentriert.“ Dabei ging der Plan voll auf: „Wir haben auf Fehler gelauert, Räume zugeschoben und versucht, Fehler zu provozieren – das ist uns gut gelungen.“ Besonders das Pressing funktionierte wie gewünscht: „Wir haben den Ball vom Torwart aus gewonnen, sodass wir alleine aufs Tor gehen wollten mit Rico Pohlmann.“

Die Szene führte schließlich zur entscheidenden Situation des Spiels: „Der Torwart wollte das Tor verhindern, hat Rico runtergezogen – das war der letzte Mann und eine vollkommen richtige Entscheidung, dort Rot zu zeigen.“ In Überzahl blieb Hagen anschließend konsequent: „Wir haben gleich danach das 2:0 gemacht mit einem guten Spielzug über eine Diagonale.“ Auch nach der Pause hielt die Mannschaft das Tempo hoch: „Wir wollten die Torchancen verwerten – das ist uns gut gelungen.“ Besonders imponierte dem Trainer die Disziplin seines Teams: „Wir haben uns nicht rauslocken lassen, hatten immer die Absicherung im Spiel und haben es von der ersten Minute an durchgezogen – spielerisch, aber auch vom Kopf her.“ Sein Fazit fiel entsprechend deutlich aus: „Das haben meine Jungs großartig gemacht und hochverdient auch in der Höhe von 5:0 gewonnen.“