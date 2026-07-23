Klare Ansage vor dem Wiedersehen

Beide Mannschaften begannen zunächst vorsichtig und verteidigten diszipliniert. Wilhelmshöhe verzeichnete nach Standards die ersten Halbchancen, zwingende Möglichkeiten blieben aber auf beiden Seiten lange aus. Erst in der 28. Minute brachte ein ruhender Ball die Führung: Ein Freistoß segelte von der linken Seite in den Strafraum, wo Felix Döhne richtig stand und zum 1:0 vollendete.

Kurz vor der Pause bot sich den Gästen die große Möglichkeit zum Ausgleich. Nach einem Abschluss von Phillip Tepel klärte Wilhelmshöhe den Ball in höchster Not vor der eigenen Torlinie. So ging die TSG mit einer knappen, angesichts der etwas größeren Spielanteile aber verdienten Führung in die Kabine.

Der Treffer verlieh der Partie etwas mehr Tempo. Nur zwei Minuten später lag der Ball erneut im Niester Tor, Thomas Kühn hatte bei seinem Abschluss jedoch im Abseits gestanden. Auf der Gegenseite prüfte Fynn Dröse TSG-Schlussmann Hendrik Füllgraf, ehe es nach einem Foulspiel und einer Verletzung von Ben Nickel kurzzeitig hitzig wurde. Der Niester musste wenig später ausgewechselt werden.

Qasimi bestraft den Elfmeter-Fehlschuss nicht

Nach dem Seitenwechsel hätte Wilhelmshöhe früh für klarere Verhältnisse sorgen können. Nach einem Foul von Luca Versen entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß, doch Sven Schwedes setzte den Ball über das Tor (54.). Nieste schöpfte kurz Hoffnung, kam durch Spielertrainer Daniel Lauer allerdings nicht über einen Abschluss neben das Gehäuse hinaus.

Nur sechs Minuten nach dem vergebenen Elfmeter erhöhte die TSG dennoch. Sven Schwedes setzte Ayman Qasimi mit einem starken Pass in Szene, der sich im Duell mit Torhüter Mathias Scheller durchsetzte und zum 2:0 einschob. Nieste reagierte mit einem gefährlichen Distanzschuss von Tepel, doch Füllgraf verhinderte mit einer starken Parade den Anschlusstreffer.

Zwei Debütanten setzten den Schlusspunkt

In der Folge kontrollierte Wilhelmshöhe die Begegnung, während den Gästen zunehmend die Mittel fehlten, um noch einmal zurückzukommen. Die endgültige Entscheidung fiel in der 77. Minute: Döhne nahm den Ball sehenswert mit und legte anschließend für Debütant Hassan Ahmad Palang quer, der nur noch in das leere Tor einschieben musste.

Den Schlusspunkt setzte der kurz zuvor eingewechselte Anton Moawed. Bei seinem Debüt zog er in der 90. Minute von der linken Seite nach innen und traf ins rechte Eck zum 4:0-Endstand. Damit zog Wilhelmshöhe ungefährdet in die dritte Pokalrunde ein und setzte zugleich ein erstes Ausrufezeichen vor dem erneuten Aufeinandertreffen beider Mannschaften zum Gruppenliga-Auftakt. Dort wartet auf die TSG der Sieger der Partie zwischen Germania Kassel und dem Kurdischen FC beziehungsweise dem SF Fasanenhof und VfB Bettenhausen.