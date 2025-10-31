Klare Angelegenheiten

Die U19 des VfL Wolfsburg hat im Niedersachsenpokal die Pflichtaufgabe beim SC Hemmingen-Westerfeld souverän gemeistert. Das Team von Cheftrainer Daniel Bauer setzte sich beim Niedersachsenligisten mit 5:1 durch und steht damit im Halbfinale. Früh stellte der Titelverteidiger die Weichen auf Sieg: Binnen zwei Minuten trafen Licht (13.) und Hensel per Foulelfmeter (15.) zum 2:0. Trotz klarer Überlegenheit verpasste es der VfL, den Vorsprung noch vor der Pause weiter auszubauen.

Kurz nach Wiederbeginn kam der Außenseiter durch einen verwandelten Elfmeter von Hartwig (52.) zum 1:2-Anschluss, doch die Wolfsburger Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Carl-Anton Sticherling stellte nur vier Minuten später den alten Abstand wieder her (56.), ehe Soylu (85., FE) und Benedict (89.) das Ergebnis in der Schlussphase in die Höhe schraubten. „Wir haben durch den unglücklichen Elfer nur ganz kurz Luft drangelassen und auch sonst nicht immer am Limit gespielt. Unterm Strich steht aber ein souveränes Weiterkommen“, resümierte Bauer.

Noch deutlicher machte es die U17, die beim Niedersachsenligisten VfL Sittensen mit 11:0 triumphierte und damit ins Viertelfinale einzog. Schon in der ersten Halbzeit dominierten die Grün-Weißen nach Belieben und lagen zur Pause uneinholbar vorne. Die spielstarke Offensive um Iuwala, Wulf und Nwosu ließ dem Gegner keine Chance und setzte den Torreigen auch nach dem Seitenwechsel unermüdlich fort.

Dreifachtorschütze Iuwala (15., 18., 37./FE) und Wulf, der sogar dreimal traf (46., 51., 75.), ragten aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung heraus. Auch Neininger, Lazzara, Mißbach, Nwosu und Vajagic durften sich in die Torschützenliste eintragen.