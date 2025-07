Klare Angelegenheit in Uttershausen

Bereits nach drei Minuten eröffnete der letztjährige Toptorjäger der Gruppenliga Kassel 1 Marcel Reitz den Torreigen für die Gäste, die vom Anpfiff an dominant auftraten und sich zahlreiche Chancen erspielten. Reitz schnürte in der ersten Halbzeit einen Hattrick (3./32./39.), dazwischen trafen Paolo Weiher (25.) und Paul Ridinger (34.) – zur Pause stand es bereits 5:0.

Auch nach dem Seitenwechsel knüpfte das Team von Trainer Christian Pfeiffer, der beim Spiel selbst nicht vor Ort war, da an, wo es aufgehört hatte. Edvin Gering (65./77./85.) steuerte einen Dreierpack bei, Tim Wenzlik (71.), Constantin Trümner (78.) und Simon Knüwe per Elfmeter in der Schlussminute rundeten das Schützenfest ab. Die Gastgeber, die seit dieser Saison in der Kreisliga B beheimatet sind, stemmten sich aufopferungsvoll gegen die Übermacht, waren aber in allen Belangen unterlegen.

In der nächsten Runde wartet nun ein echter Härtetest: Am Freitag, den 25. Juli, empfängt die SG Neukirchen/Röllshausen mit dem 1. FC Schwalmstadt einen Ligakonkurrenten – ein echtes Topspiel im Achtelfinale des Kreispokals.