Klare Angelegenheit im Derby gegen den TV Gundelfingen

Dabei begann die Partie mehr als unglücklich, als Justin Köpf bei seinem Debüt für die Spielgemeinschaft einen hohen Ball nach einer Ecke unterlief und Matthias Seifried bei seiner Rettungstat auf der Linie den gegnerischen Spieler anköpfte. Slapstick im Strafraum zum 1:0 durch Gerstmayer in der 06. Minute. Die Gäste schüttelten sich kurz und begann von nun an Druck auf das Gehäuse der Heimmannschaft auszuüben. Durch zwei wunderbar herausgespielte Spielzüge über die Außen Lang und Flaitz, musste Pierre Hecht in der Mitte nur noch vollstrecken und die Partie kippte zu Gunsten der SGBM 2 zum 1:2. (21. Und 44. Minute)

Nach der Pause hielten die Gäste den Druck hoch und wollten jetzt einen klaren Derbysieg herausspielen. So vollstreckte der starke Robin Lang mit einem präzisen Schuss aus der zweiten Reihe mit Hilfe des Innenpfostens zum 1:3. (52. Minute) Dann das Highlight des Spiels – nach schöner Kombination über Außen und Ablage auf Alexander Ramold an den 16er, donnerte der das Spielgerät unhaltbar zum 1:4 in den Kasten des TVG! (59. Minute) Danach betrieb der TVG mithilfe des Schiedsrichters Ergebniskosmetik, als Pietsch aus stark abseitsverdächtiger Position den Anschlusstreffer zum 2:4 markierte. Nicht die einzige Fehlentscheidung des Unparteiischen, der an diesem Tag vorsichtig ausgedrückt einen „gelangweilten“ Eindruck machte. Mit dem Schlusspfiff verwandelte Simon Taglang den an Stefan Flaitz verursachten Elfmeter zum 2:5 Endstand. (90. Minute)