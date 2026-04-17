Klare Angelegenheit gegen TSV Allach 09

Die ersten 20 Minuten lief das Spiel noch in etwa auf Augenhöhe mit jeweils einer guten Aktion der beiden Torhüter. Dann - der Doppelschlag in Minute 31 und 32: Christian Wagenpfeil (17) und Manuel Eisgruber (9) trafen nach guten Aktionen gegen das schlecht verteidigende Team Allach. Nur wenige Minuten später: Unser Samir Beric (16) tritt über den Ball, knickte mit dem Fuß ab und lag sofort unter heftigen Schmerzen am Boden - wahrscheinlich das Band. "Samir: Alles Gute für Deine schnelle Genesung!"

Derzeit ist es von Woche zu Woche für das Team Allach eine Berg- und Talfahrt. Gegen Lohhof ein starker Sieg und nun? Das Spiel vollends nicht in der eigenen Hand und zu Recht keinen Punkt geholt. Das Team aus Sulzemoos war von Anfang an ekelig mit starkem Pressing und sie wollten den Sieg unbedingt. In Allach ist derzeit etwas konstant - dass ist die Unberechenheit der eigenen Leistung.

Bis zur Halbzeit zeichnete sich immer mehr die Überlegenheit des Gastes ab. Sulzemoos konnte sich in der zweiten Halbzeit auch noch eine Zeitstrafe "gönnen", ohne dass es dem Spiel evtl. eine neue Wendung hätte geben können. Es folgten noch zwei sehr gute Aktionen durch unseren Keeper Uli Steigenberger (1) bis dann doch noch das dritteTor für den SV Sulzemoos fiel. Torschütze: Simon Hainzinger (13). Das Spiel endete verdient für den überlegenen SV Sulzemoos 0 : 3.

Resümee für das Allacher Team: Es fehlte an taktischer Disziplin, an der situationsbedingten Einschätzung im Spiel und letztendlich vielleicht auch am unbedingten Willen.

@Nach dem Spiel: Als einer der ganz wenigen Teams besuchten die Gäste recht zahlreich noch unser Vereinsheim auf einen oder auch zwei Drinks. Auch das kann Fußball sein und zeigt, wie es zwischen den Teams öfters sein könnte.

Am Samstag 18.04.2026 geht´s im nächsten Heimspiel gegen SpVgg Feldmoching!

Für den TSV Allach 09 Fußball, Euer Jens Hofer