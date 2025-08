Klare Angelegenheit gegen Bruchsaler B-Klassenaufsteiger

Obwohl keiner der Plätze des FC Bruchsal für ein Pflichtspiel vorbereitet gewesen war, -alle Platzmarkierungen fehlten und man behalf sich mit Spielhütchen - zeigten beide Mannschaften besonders faires Verhalten, um keine kritischen Phasen bei allen Entscheidungen des Spielleiter Sebastian Göstel aufkommen zu lassen.

Von Beginn an hatte der FC Östringen2 das Spielgeschehen in der Hand, nur wenige Male durften die Gastgeber zeigen, dass auch Potenzial in der Mannschaft steckt. Östringen strukturierte jedoch sein Spiel, übte Laufwege ein, suchte schnelle Abschlüsse und entwickelte direkte Kombinationen.