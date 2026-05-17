Klare Angelegenheit für designierten Landesligaaufsteiger

Dementsprechend wurde nach den ersten Minuten des Abtastens für den Gastgeber deutlich, dass man ein weiteres Zurückfallen gegenüber dem augenblicklichen Tabellenführer Kronau vermeiden wollte.

Ziemlich schnell kristallisierte sich heraus, dass Flehingen die letzte Auswärtsniederlage beim TSV Wiesental vergessen lassen wollte.

Mehr und mehr verlagerte sich das Geschehen in die Hälfte des FC Östringen 2, dem kaum Zugriff auf das Spielgeschehen gelang.

So fiel auch in der 30. Minute folgerichtig das Flehinger 1:0, als sich Ardwan Naief trotz mehrfacher Bewachung durchsetzen konnte. Auffällig war die klar strukturierte Spielweise der Einheimischen mit schnellen durchdachten Spielzügen und klugem Konzept.

Drei Minuten später führte ein gravierender Abwehrfehler zum 2:0 durch Oskar Bechtel, auch in dieser Höhe zu diesem Zeitpunkt berechtigt. Flehingen agierte, Östringen konnte nur mit Mühe reagieren.

Als der gut leitende Schiedsrichter Allen Unterreiner nach 45 Minuten die erste Halbzeit beendete, hatten die mitgereisten Zuschauer kaum Hoffnung auf eine Partie auf Augenhöhe, zu klar und zu dominant gestaltete das Heimteam das Geschehen.

In der zweiten Hälfte zeigte sich Östringen mehrfach im gegnerischen Raum. Doch zwingende Abschlüsse waren weiterhin Mangelware. Flehingen wurde im Spiel immer dann konsequenter, wenn es nötig wurde, so in der 62. Minute, als Torschütze Nummer 1 seinen Bewachern davoneilte und zum 3:0 seinen Zweierpack schnürte.

Möglichkeiten bestanden weiterhin nur für den Gastgeber, der viele Chancen zur Resultatsverbesserung liegen ließ. Gegen Ende des Spiels durfte sich Östringen noch ein paar Male in des Gegners Hälfte zeigen, zu mehr als einem verschossenen Elfer sollte es in den gesamten 90 Minuten nicht reichen.

(R.J./E.O.)