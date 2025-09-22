„Klare Angelegenheit: Empor siegt deutlich bei Fortuna Hopfgarten“

Empor Weimar reiste als klarer Favorit zur Fortuna nach Hopfgarten – und dieser Rolle wurde die Mannschaft in jeder Phase des Spiels mehr als gerecht. Von Beginn an übernahmen die Gäste die Kontrolle, ließen Ball und Gegner laufen und bestimmten mit sicherem Passspiel das Geschehen. Hopfgarten fand praktisch keine Mittel, um gegen die Dominanz von Empor mitzuhalten. Defensiv standen die Hausherren dauerhaft unter Druck, während offensiv kaum Entlastung möglich war. Bereits in der ersten Halbzeit machte Empor mit fünf sehenswert herausgespielten Treffern deutlich, in welche Richtung sich die Partie entwickeln würde. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Bild nichts: Weimar agierte konzentriert, spielfreudig und legte drei weitere Tore nach. Am Ende stand ein klarer und verdienter Sieg für Empor Weimar, der die Überlegenheit der Mannschaft eindrucksvoll widerspiegelt.