Klare Angelegenheit: Bornreihe gewinnt Osterholzer Classico glatt

– Foto: Rolf Schmietow

Zwar mussten sich die Kreisstädter damals mit 1:4 geschlagen geben, doch sie hielten die Begegnung lange offen und scheiterten vor allem an der eigenen Chancenverwertung. Am gestrigen Samstag hatten sie nur wenig entgegenzusetzen. Die Gäste gaben von Beginn an den Ton an. Das 0:1 erzielte der frei vor Torhüter Malte Vollstedt auftauchende Fabian Linne (35.). Noch vor der Pause legten die „Moorteufel" nach. Jeremy da Rocha Nunes verwandelte in der Nachspielzeit einen Elfmeter souverän ins linke Eck zum 0:2. Nach dem Seitenwechsel nutzte Julien Schiereck die erste Möglichkeit, indem er Vollstedt umkurvte und zum 0:3 vollendete (59.). Damit war das Derby frühzeitig gelaufen. Am Resultat änderte sich in der Folge nichts mehr.