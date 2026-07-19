Klare Angelegenheit: Barsbüttel überrollt TSV Trittau

Für den TSV Trittau verlief das Testspiel beim Barsbütteler SV ernüchternd. Der Verbandsligist musste sich deutlich mit 0:5 geschlagen geben und fand über die gesamte Spielzeit kaum ein Mittel gegen die Gastgeber.
Bereits in der ersten Halbzeit stellte Barsbüttel die Weichen auf Sieg. Lukas-Tobias Jäckel brachte den BSV in der 27. Minute per Strafstoß in Führung und legte kurz vor dem Seitenwechsel das 2:0 nach.
Auch nach der Pause blieb Barsbüttel die spielbestimmende Mannschaft. Lukas Klück erhöhte erneut per Strafstoß auf 3:0 (48.), ehe Dennis Joseph Boakye nur wenige Minuten später das vierte Tor nachlegte. Den Schlusspunkt setzte ein Eigentor von Tanveer Raza in der 73. Minute, das den 5:0-Endstand besiegelte.
Für den TSV Trittau war es damit ein gebrauchter Testspieltag. Gegen einen effizienten Gegner offenbarte der Verbandsligist sowohl defensiv als auch offensiv noch Verbesserungspotenzial. Bis zum Saisonstart bleibt nun Zeit, die richtigen Schlüsse aus der deutlichen Niederlage zu ziehen.