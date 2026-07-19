Klare Angelegenheit: Barsbüttel überrollt TSV Trittau

Der TSV Trittau wurde mit 0:5 abgefertigt. Trotzdem darf man optimistisch auf die VL-Saison 26/27 schauen. – Foto: Editiert: Isaija Zecevic

Für den TSV Trittau verlief das Testspiel beim Barsbütteler SV ernüchternd. Der Verbandsligist musste sich deutlich mit 0:5 geschlagen geben und fand über die gesamte Spielzeit kaum ein Mittel gegen die Gastgeber.

Bereits in der ersten Halbzeit stellte Barsbüttel die Weichen auf Sieg. Lukas-Tobias Jäckel brachte den BSV in der 27. Minute per Strafstoß in Führung und legte kurz vor dem Seitenwechsel das 2:0 nach.

Auch nach der Pause blieb Barsbüttel die spielbestimmende Mannschaft. Lukas Klück erhöhte erneut per Strafstoß auf 3:0 (48.), ehe Dennis Joseph Boakye nur wenige Minuten später das vierte Tor nachlegte. Den Schlusspunkt setzte ein Eigentor von Tanveer Raza in der 73. Minute, das den 5:0-Endstand besiegelte.