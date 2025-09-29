Klare Angelegenheit auf den Waldauer Wiesen

Schlüsselspieler des Nachmittags war Mirko Tanjić, der mit drei Treffern (32., 48., 54./FE) die Weichen früh auf Sieg stellte. Leonard Mihaljević (59.), Nediljko Juričić (65., 90.+3) und Alon Kotarska (77.) erhöhten für die überlegenen Gastgeber. Olympia gelang durch Eren Celik (86.) lediglich der Ehrentreffer.

Während der Gastgeber seine Angriffe zielstrebig zu Ende spielte, fehlte den Gästen die Durchschlagskraft. Zwar tauchte Olympia gelegentlich gefährlich vor Keeper Goran Tole auf, doch klare Chancen blieben Mangelware. Erst in der Schlussphase nutzte Celik einen Konter, ehe Juričić den Schlusspunkt setzte.

DJK Zagreb Kroatien Kassel – Olympia Kassel II 7:1

DJK Zagreb Kroatien Kassel: Goran Tole, Mate Pavic (74. Zdenko Barbic), Ivan Krajina, Nediljko Juričić, Mario Ivandic, Petar Jureta (78. Pero Raspudic), Alon Kotarska, Bruno Glaviskic (60. Ivan Jureta), Leonard Mihaljevic (69. Dejan Lubina), Mirko Tanjić, Valentin Mihaljević (46. Kristian Tandara) - Trainer: Stipo Ivandic

Olympia Kassel II: Georgios Maragkozidis, Ben Böcker, Manuel Di Carlo, Giuseppe Giambrone, Roberto Campisi, Mourad Kalai (72. Ali Fahimi), Alexander Rein, Ali Fahimi (46. Muhammet Suetcue), Miguel Pierreti Bassoli (60. Bilal Hamed Hussein), Tolga Yilmaz (45. Emanuele Nicastro), Eren Celik - Trainer: Mimmo Coccioli

Schiedsrichter: Adrian Alhelm (Schwalm-Eder)

Tore: 1:0 Mirko Tanjić (32.), 2:0 Mirko Tanjić (48.), 3:0 Mirko Tanjić (54. Foulelfmeter), 4:0 Leonard Mihaljevic (59.), 5:0 Nediljko Juričić (65.), 6:0 Alon Kotarska (77.), 6:1 Eren Celik (86.), 7:1 Nediljko Juričić (90.+3)