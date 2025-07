Klare Angelegenheit

Zwar gingen die Rudolstädter sehr früh in Führung und bauten diese nach 18 Mintuen durch den Kapitän Marco Riemer, der wieder einmal in seiner Geburtsstadt spielte, weiter aus, aber die Zahl der Möglichkeiten für den Oberligisten hielt sich bis zum Pausenpfiff des Unparteiischen, der in einem fairen Match nicht gefordert war, durchaus in Grenzen. So besaßen die Hausherren auf dem sehr gut zu bespielenden Platz im Hans-Geupel-Stadion durch Tom Grune (3.) und Anton Rabe (14.) gute Kontergelegenheiten. Doch die Einheit hatte natürlich mehr Ballbesitz und stellte nach einer gelungenen Kombination durch Tom Krahnert auf 3:0 (40.).

Auch nach dem Wechsel, nach dem Holger Jähnisch weitere Akteure zum Einsatz brachte, änderte sich am Spielverlauf nur wenig. Die höherklassige Elf bestimmte das Geschehen und der VfB setzte aus einer massierten Deckung heraus auf Konter. Nachdem Robin Ensenbach eine sehr gute Chance ausgelassen hatte, vollendete er kurz darauf zum 4:0. für den FC (57.). Weitere Top-Gelegenheiten ließen die Rudolstädter ungenutzt und so verdienten sich die Hausherren, nachdem Riemer per Lupfer auf 5:0 erhöhte hatte (63.), den Ehrentreffer redlich. Anton Rabe verwandelte einen Foulstrafstoß sicher (67.). Danach gab es weitere Chancen für den FC Einheit, wobei vor allem Evan Häußer hier manche Möglichkeit ausließ (78., 79.). Mit zwei Standards, einen Freistoß (74.) und einen Foulelfmeter (89.), schraubte Spezialist Maximilian Schlegel das Resultat auf 7:1.