Auftakt furioser 30 Minuten: Patrick Hobsch jubelt über das 1:0, David Pissot beglückwünscht ihn. – Foto: Sven Leifer

"Klar, wie unsere Haltung ist“ – Haching setzt Zeichen mit Binde Heimstetten an die Wand gespielt – Seit 13 Partien ungeschlagen – Schwabl mit Regenbogenbinde

Zehn Minuten vor der Pause dieses Regionalligaderbys beim SV Heimstetten schickt Trainer Sandro Wagner die komplette Ersatzbank der SpVgg Unterhaching zum Warmmachen. Womöglich will der Trainer sicher gehen, dass sich bei dem nasskalten Novemberwetter niemand verkühlt. Vielleicht ist die Aktion aber auch als Zuckerl für die Hachinger Fans gedacht, vor deren eingezäunten Gästeblock nun also neun Ersatzspieler locker hin und her traben.

Unterhaching – Ganz sicher aber will Sandro Wagner – anders als dies oft bei solch einem kollektiven Warmmachen der Fall ist – kein mahnendes Zeichen in Richtung der elf Spieler auf dem Feld setzen. Denn die haben bis dahin einen wahren Offensivwirbel entfacht, drei Tore erzielt und den Tabellenletzten Heimstetten förmlich an die Wand gespielt. Oder wie es Thomas Kasparetti, der Co-Trainer des Spitzenreiters, nach dem souveränen 3:0-Erfolg formuliert: „Die erste Hälfte war richtig, richtig gut.“ Ziemlich gut dürften viele Fußballfans auch das gefunden haben, was an diesem Abend an Markus Schwabls Oberarm prangt. Denn dort hat sich der Hachinger Kapitän jene Regenbogenbinde übergestreift, die zuletzt bei der Weltmeisterschaft in Katar für so viel Gesprächsstoff gesorgt hat. „Mit der Aktion ist eigentlich alles gesagt“, kommentiert Thomas Kasparetti. „Es ist ganz klar, wie unsere Haltung dazu ist.“ Drei Treffer in zehn Minuten: SpVgg Unterhaching entscheidet Spiel schnell