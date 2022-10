Klar verteilte Derby-Rollen Der FC Tegernheim hat schon lange nicht mehr gegen den SV Fortuna gewonnen – und auch diesmal stehen seine Chancen schlecht

Es war abzusehen, dass der FC Tegernheim heuer kleinere Brötchen backen würde müssen. Von der Stammformation der vergangenen Saison sind einzig Neu-Kapitän Maxi Wasmeier, Simon Fuchs, Tobias Geier sowie die Stürmer Kevin Sieber und Gentrit Isufi übrig geblieben.



Allen voran das Abwehrverhalten (schon 40 Gegentore) macht Sorgen. Überdies ist eine gewisse Heimschwäche unverkennbar, denn gerade auf eigenem Geläuf punktet man noch zu wenig (1/1/5). Gegen Primus Seebach, Lam und Roding setzte es regelrechte Klatschen. Für FC-Trainer André Kleinknecht spielt es im Grunde keine Rolle, wo die benötigten Zähler geholt werden: „Letztendlich wollen wir den Klassenerhalt schaffen.“ So ganz beiseite wischen kann Kleinknecht den Umstand der mageren Heimbilanz aber doch nicht. „Das Thema hängen wir innerhalb der Mannschaft nicht so hoch. Aber natürlich hätten wir unseren Anhängern daheim gerne mehr Punkte geschenkt.“



Ob gegen die Fortuna eine Überraschung drin ist? Die vergangenen sechs Ligaduelle gingen jedenfalls alle an Regensburg. „Dass wir klarer Außenseiter sind, ist jedem bewusst. Trotzdem müssen wir schauen, dass wir uns – auch in solchen Spielen – weiterentwickeln“, sagt André Kleinknecht in seiner typischen Art. Personell bleiben Stand Donnerstagmittag bei Tegernheim noch Fragen offen. Mit Simon Fuchs, Kirill Hankin, Niklas Jürss und Tobias Geier ist ein Spielerquartett angeschlagen. Ein möglicher Einsatz entscheidet sich bei allen kurzfristig. Derweil fehlen Michael Ederer, der rotgesperrte Maxi Wasmeier, Tobias Rieger und Jason Sarajlic in jedem Fall.



Ungünstige Vorzeichen also am Hohen Sand, während beim SV Fortuna vieles wieder in die richtigen Bahnen zu laufen scheint. Nach dem erfolgreichen Wochenende und den Heimerfolgen über Osterhofen (4:2) und Kareth-Lappersdorf (5:1) wirkt es so, als seien Helmut Zeimls Spieler wieder im „Flow“. Oder trügt der Schein? „Gegen Osterhofen haben wir uns schwer getan, gegen Kareth haben uns drei schnelle Tore in die Karten gespielt. Dann war ihre Moral dahin. Das gleiche hatten wir gegen Hauzenberg erlebt“, mahnt der sportliche Leiter Hans Meichel und hebt den Zeigefinger: „Das Derby gegen Tegernheim wird viel schwieriger als man denkt. Sie spielen gegen uns ganz anders als gegen andere.“ Der dritte Sieg in Folge, und zumindest bis Sonntag würde Tabellenplatz drei winken. Aber das ist nur Randnotiz.



Und doch scheint sich der Vorjahres-Vize nach einem Zwischentief gefangen zu haben. Die Offensive machte vergangenen Montag Spaß, die Tore wurden schön herausgespielt. Selbstredend hängt vieles vom Selbstvertrauen der Spieler ab.



Fortunas junger Stürmer Fabian Ziegler etwa war wegen einer Zwangspause und einer späteren Verletzung lange außen vor, brauchte, um in Tritt zu kommen. Nun stand der Kelheimer zweimal in Folge in der ersten Elf – und traf gegen Kareth prompt doppelt. „Die zwei Tore haben ihm gut getan“, so Meichel, der unter der Woche einen Neuzugang an Land ziehen konnte: Tom Liebherr, ein Innenverteidiger mit Gardemaß, kommt vom 1. FC Sonthofen, ist aber frühestens ab Januar für Fortuna spielberechtigt. Mit dem 23-Jährigen wird auf lange Sicht geplant. Personelle Sorgen plagen Fortunas Chefcoach Zeiml momentan aber ohnehin nicht: Abgesehen von Langzeitpatient Tom Schmidbauer ist in Tegernheim alles an Bord.