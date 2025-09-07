Der FV Ravensburg hat im Oberliga-Duell gegen den SSV Reutlingen einen verdienten 3:1-Heimsieg gefeiert. Vor 1035 Zuschauern in der cteam Arena kassierten die Oberschwaben bereits in der zweiten Minute das 0:1 durch Willie Till Sauerborn. Trainer Rahman Soyudogru schilderte die Szene wie folgt: „Wir sind unglücklich in Rückstand geraten. Beim Schuss von Sauerborn ist Ramon ausgerutscht und hatte keine Chance mehr, den Ball zu halten.“ Doch die Mannschaft zeigte sofort Moral und schlug zurück. „Die Jungs haben jedoch erneut einen Rückschlag gut weggesteckt und sofort die richtige Reaktion gezeigt. Vor allem die Phase nach dem 1:1 war richtig stark und wir hatten danach noch zwei sehr gute Torchancen.“

Die Tore für Ravensburg fielen in einer intensiven ersten Halbzeit. Zunächst glich Daniele Gabriele bereits in der 7. Minute aus, ehe Kevin Wistuba nach einer sehr guten Balleroberung in der 33. Minute das 2:1 erzielte. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Marek Bleise in der Nachspielzeit auf 3:1. Soyudogru hob die Bedeutung dieses Treffers hervor: „Dass wir vor der Halbzeitpause noch das dritte Tor durch Marek Bleise nachlegen konnten, hat uns zusätzlich Energie gegeben. Insgesamt war es ein verdienter Sieg.“

Im zweiten Durchgang konzentrierte sich Ravensburg auf die Spielkontrolle und ließ kaum etwas zu. Der Trainer zeigte sich mit dem Defensivverhalten sehr zufrieden: „Wir haben heute im gesamten Spiel, außer beim Gegentor, nichts zugelassen. Wir haben als Team sehr gut und kompakt verteidigt. Das wird uns hoffentlich mehr Sicherheit für die kommenden Spiele geben.“

Platz sechs nach zwei Siegen in Folge

Mit dem zweiten Sieg in Serie verbesserte sich Ravensburg auf den sechsten Tabellenplatz. Soyudogru wollte den Zwischenstand nicht überbewerten, betonte jedoch die positive Entwicklung: „Klar, es ist schön, in der Tabelle so weit oben zu stehen. Aber wir wissen auch, dass es erst der Anfang der Saison ist und wir weiter konstant punkten müssen. Trotzdem ist es ein gutes Zeichen, dass wir uns durch die letzten beiden Siege nach oben gearbeitet haben.“

Erste Minuten für Spitzlberger

Auch ein Neuzugang kam noch zu seinem Debüt. Tyler Spitzlberger wurde in der Schlussphase eingewechselt und sammelte erste Einsatzminuten. „Tyler ist ein sehr junger Spieler, der sehr gut ausgebildet wurde. Er hat es heute richtig gut gemacht, auch wenn es nur ein paar Minuten waren. Er braucht noch etwas Zeit, um von Beginn an spielen zu können“, erklärte Soyudogru.

Mit dem Erfolg gegen Reutlingen hat Ravensburg nicht nur das Prestige-Duell für sich entschieden, sondern auch den Anschluss an die obere Tabellenregion hergestellt. Entscheidend war dabei auch die Reaktion auf den frühen Rückschlag und die Stabilität in der Defensive.