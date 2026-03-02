Klappt es auch mit einem Trainer beim FC Blau-Weiß Wickrathhahn? Kreisliga A, Mönchengladbach & Viersen: Eine Mannschaft im Abstiegskampf und eine sportliche Führung, die geschlossen zurücktritt: Die Hinrunde für Wickrathhahn war turbulent. Bemerkenswert: In Selbstverwaltung holte das Team plötzlich Siege. Michael von Amelen der neue Mann an der Seitenlinie. Wo er ansetzen muss. von Daniel Brickwedde · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Blau-Weiß Wickrathhahn erlebt eine turbulente Saison – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Kreisliga A, Mönchengladbach & Viersen: Hinter BW Wickrathhahn liegt eine kuriose Hinrunde. Zu Saisonbeginn verstärkte Carlos Miguel das Trainerteam um Mark Endemann. Mit vielen jungen Spielern sollte in Wickrathhahn behutsam etwas aufgebaut werden. Allerdings blieb der Erfolg aus. Ende November folgte der große Knall: Vorsitzender Thomas Schmitz trat ebenso zurück wie das Trainerduo Miguel und Endemann. Die Mannschaft übernahm fortan das Training selbst – und feierte mehrere bemerkenswerte Siege. Für die Rückrunde übernimmt nun Michael von Amelen als Trainer.

So lief die Hinrunde Die Saison begann im August mit einem 3:2-Sieg gegen die Red Stars. Es sollte bis Ende November der einzige Dreier für die Mannschaft sein. Es folgten sechs Niederlagen am Stück, die Wickrathhahns Situation in der Abstiegsregion zementierten. Gegen TuS Liedberg erkämpfte sich Wickrathhahn nach 0:2-Rückstand noch einen Punkt. Zwei weitere Remis gab es gegen die Reserve der Sportfreunde Neuwerk (1:1) sowie gegen den Polizei SV (3:3). Ein 0:6 gegen den SV Schelsen, einen Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, setzte schließlich die Rücktrittswelle um Schmitz und das Trainerteam in Gang. Ohne Trainerteam feierte die Mannschaft zwei Siege gegen Hehn (2:0) und die Red Stars (2:1). In der Tabelle bedeuten zwölf Punkte Rang zwölf – den ersten Nichtabstiegsplatz.

Das war gut Die Mannschaft ist intakt. Das lässt sich vor allem an den beiden Siegen in Selbstverwaltung ablesen. Training, Organisation und Aufstellung übernahmen die Spieler – und sie suchten auch den neuen Trainer: Michael von Amelen. Dessen erster Eindruck bei Amtsantritt im Februar: „Die Mannschaft lebt – das ist mir wichtig.“ Christian Engels überzeugt zudem einmal mehr als Schlüsselspieler und kommt auf sechs Tore in zwölf Spielen. Das muss besser werden Insbesondere die Defensive gilt als Baustelle – 42 Gegentore sind der zweitschlechteste Wert der Liga. „Es braucht ein bisschen mehr Struktur, ein paar taktische Dinge“, sagte von Amelen nach seiner ersten Spielbeobachtung. 23 eigene Tore sind ein ordentlicher Wert. Da die Defensive jedoch anfällig ist, braucht es offensiv mehr Durchschlagskraft, um die nötigen Punkte zu holen.