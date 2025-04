Klangvoller Name für Varenrode

Kruse! Ein Name, der die Geschichte des SW Varenrode bereits mehrfach geprägt hat. Nun schlägt mit Jesse ein weiterer Kruse eine Seite in den Geschichtsbüchern des Vereins auf und möchte diese mit eigenen Erfolgen füllen. Jesse spielte seine gesamte Jugend mit Gastspielerlaubnis im Nachbarverein des SC Spelle Venhaus.

Aktuell zockt der 19-jährige unten dem zukünftigen Trainer Florian Höving in der U19 der Speller. Gemeinsam soll vor dem Wechsel in die Seniorenmannschaft des SW Varenrode noch der Aufstieg in die Landesliga erreicht werden.

Jesse konnte bereits in der laufenden Saison erste Erfahrungen für die 1. Mannschaft der Varenroder und die Spielgemeinschaft sammeln und hat hier einige gute Auftritte abgelegt. Mit ihm bekommen die Jungs um das Team Höving und Thale einen weiteren "echten" Varenroder in ihr Team!