Klamt bleibt an Heckings Seite

Für Klamt ist die Fortsetzung der Zusammenarbeit vor allem ein Zeichen des Vertrauens. Die ersten Wochen unter Hecking seien geprägt gewesen von einem schnellen gegenseitigen Verständnis innerhalb des Trainerteams. Auch die Integration der neuen Co-Trainer habe reibungslos funktioniert. Die Rollen seien klar verteilt, die Kommunikation funktioniere – beste Voraussetzungen für die anstehenden Aufgaben. Klarheit und Erfahrung als Leitlinien Besonders hebt Klamt die Arbeitsweise Heckings hervor. Der erfahrene Bundesligatrainer trete mit einer klaren Ansprache auf, korrigiere unmittelbar und lasse keine Unklarheiten aufkommen. Gleichzeitig strahle er in der aktuell angespannten sportlichen Situation die nötige Ruhe aus. Diese Mischung aus Konsequenz und Gelassenheit sei ein entscheidender Faktor im täglichen Trainingsbetrieb.

Sportlich bleibt die Lage herausfordernd. Nach einer bislang wechselhaften Saison fehle es der Mannschaft stellenweise an Selbstvertrauen. Genau hier sieht Klamt die zentrale Aufgabe des Trainerteams: den Spielern wieder Überzeugung und Stabilität zu vermitteln. Entscheidend sei dabei vor allem die Konsequenz – sowohl im Offensivspiel als auch im Defensivverhalten. Tiefe Verwurzelung im Verein Für Klamt ist der VfL weit mehr als nur eine berufliche Station. Der gebürtige Wolfsburger ist seit seiner Kindheit eng mit dem Klub verbunden, durchlief verschiedene Stationen und kennt die Strukturen bis ins Detail. Diese langjährige Verbundenheit prägt auch seine tägliche Arbeit. Der Verein sei für ihn eine zweite Familie – ein Umfeld, das von Vertrauen und Leidenschaft getragen werde.