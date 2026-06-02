Klär`s Kniffe und Kaiserstühler Kampfeswille

Im vorletzten Saisonspiel zeigte der Tabellenletzte, nach verkorkster erster Halbzeit, Wille und Moral. Nach dem 3:0 Pausenrückstand schaffte die SG Wyhl/Endingen/Sasbach II ein Comeback und konnte in der Nachspielzeit den verdienten 3:3 Ausgleich erzielen. Der zur Halbzeit eingewechselte Felix Steinmetz war der Gamechanger.

Wie so oft in dieser Saison verteilten die Gäste Gastgeschenke. Durch einen haltbaren Distanzschuss konnte die SG Freiamt-Ottoschwanden früh in Front gehen (12.). In der 28.Spielminute wurde im luftleeren Raum „verteidigt“ und Hertenstein konnte den Ball locker über die Linie schieben. Offensiv waren die Kaiserstühler nicht wirklich präsent und defensiv kam man nicht gut/bis gar nicht in die Zweikämpfe. So auch beim 3:0 für die Gastgeber. Diese gewannen am eigenen Strafraum das Spielgerät und konnten sich ungehindert über zig Stationen in den Strafraum kombinieren. Dort war wieder Hertenstein der Nutznießer (45.).

Dennoch hatte man, im Verhältnis zu anderen Spielen, einen qualitativ ordentlich besetzten Kader zur Verfügung. Trainer Peter Klär appellierte an die Einstellung und das Ehrgefühl. Zudem wechselte er Felix Steinmetz ein, welcher durch seine fußballerischen Qualitäten, seine Erfahrung und seine Intensität sofort einen positiven Impact auf das Spiel hatte. Die Gäste kamen gut in die zweite Spielhälfte und hatten durch gut getretene Freistöße von Lars Woziwodzki und Marco Schneider erste gute Chancen. Ebenso durch Lukas Kaufel, doch sein Distanzschuss zischte knapp am langen Pfosten vorbei. Auch die Einwechslung von Leon Schlipf hatte eine positive Wirkung auf das Gesamtgebilde. Klär`s Kniff, ihn im Sturmzentrum (sonst Flügel) aufzubieten, erwies sich als gelungene Variante aus der Trainerschatzkiste. Im Zentrum war man viel energischer in der Zweikampfführung. Auch das Pressing funktionierte immer besser. So konnte man frühzeitig den Ball erobern und selbst durch technisch gute Kombinationen Selbstvertrauen zurückholen. Dennoch sollte es bis zur 73. Spielminute dauern, bis das erste Tor für die SG Wyhl/Endingen/Sasbach fallen sollte. Nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld durch Lars Woziwodzki, war der Ball hoch und lange in der Luft. Er fiel am zweiten Pfosten aus dem Himmel, genau auf Felix`s Kopf. Dieser drückte das Spielgerät über die Linie. Man witterte wieder Morgenluft, denn die Schwarzwälder hatten ihre Überlegenheit längst eingebüßt. Dennoch gelang ihnen ein Konter, welchen Antoni Kurek im 1vs1 entschärfen konnte. Das potenzielle 4:1 wäre der Knockout gewesen. Keine 2-3 Minuten später ertönte folgerichtig der Pfiff des Schiedsrichters. Nach einem langen, präzisen Ball von Innenverteidiger Marvin Fischer, konnte der pfeilschnelle Lukas Kaufel der Innenverteidigung entwischen und gen Tor laufen. Der Keeper der Hausherren kam aus seinem Tor heraus, um vor Lukas an den Ball zu gelangen. Dies ging glücklicherweise schief und es kam zum harten Aufprall. Zum fälligen Foulelfmeter trat der erfahrene Torjäger Lars Woziwodzki an. Sein harter, präziser Schuss war nicht zu parieren – 3:2 (76.). Nun war ein Punktgewinn am Ende des Horizonts ersichtlich. Das merkten auch die Hausherren, welche vermehrt am Reagieren und am Löcher stopfen waren. Die Nachspielzeit war angebrochen, aber die SG Wyhl/Endingen/Sasbach hatte noch „eine letzte Kugel im Lauf“…

Wieder gab es einen Freistoß aus dem Halbfeld. Wieder trat Lars Woziwodzki zum Spielgerät. Seine Flanke, diesmal aber mit Zug, erreichte wieder Felix Steinmetz. Der Schlussmann kam etwas aus seinem Gehäuse, um den Ball evtl. abzufangen. Doch Felix kam deutlich vor ihm an den Ball, erahnte die sich bietende Situation und köpfte den Ball per Hinterkopf ins lange Eck – 3:3 (90.+2). Uwe Seeler wäre stolz gewesen. Kurz darauf pfiff der Spielleiter die faire Partie ab und der Jubel hallte durch das Freiämter Tal.

Fazit

Nach schwacher erster Spielhälfte konnte man positiv reagieren (anders als beim 1:10 die Woche zuvor). Die Veränderungen durch Trainer Peter Klär zündeten. Die Mannschaft insgesamt zeigte ein anderes Gesicht und war gewillt, sich nicht wieder abschlachten zu lassen. Man erlangte mit zunehmender Spieldauer immer mehr Oberwasser und brachte die SG Freiamt-Ottoschwanden immer mehr aus dem Konzept. Der sicher geglaubte Heimsieg geriet in Gefahr. Die Unzufriedenheit und die „Angst“ vor dem Ausgleich war spürbar. Nach Abpfiff war der Spielertrainer hörbar unzufrieden.

Der Tabellenletzte konnte endlich wieder mit gutem Gefühl vom Platz gehen und sich das wohlverdiente Bier schmecken lassen...

Am kommenden Wochenende hat die SG Wyhl/Endingen/Sasbach II spielfrei. Das letzte Saisonspiel findet am 13.06.beim SV RW Glottertal II statt. Anpfiff ist um 13:30 Uhr.

Spielbericht: Stefan Seiter (SV Endingen)