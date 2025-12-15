Kladow schwänzt in Marienfelde – die wollen Mi gegen Meteor nachlegen

Der letzte Spieltag des Jahres bringt Klarheit – und neue Spannung. BFC Meteor, SSC Teutonia und Stern Marienfelde setzen sich an der Spitze ab, während im Tabellenkeller jeder Punkt zählt. Am Mittwoch folgt das Nachholspiel zwischen Meteor und Marienfelde. Union 06 feiert den ersten Saisonsieg, Kladow reist nicht an in Marienfelde. Sieben Spiele finden statt, eines wird am Grünen Tisch entschieden. Alle Begegnungen des 15.Spieltag in der Nachschau
Kladow tritt nicht an, die Partie wird mit 2:0 für Stern Marienfelde gewertet. Damit bleibt Marienfelde Teil des Spitzentrios und hält den Kontakt zu Meteor und Teutonia. Kladow überwintert tief im Tabellenkeller. Freut sich Marienfelde über den Dreier ohne Schwitzen ? Chef Markus Glasenapp:
"Wir hatten ein tolles Event vorbereitet. Bei uns sollte es am Freitagabend unter Flutlicht richtig abgehen – mit Stadionsprecher, Glühwein, Bier und tollen Essensangeboten. Wir hatten sogar sehr leckere Schoko-Weihnachtsmänner zum Abschluss organisiert. Es sollte ein versöhnlicher Abschluss mit unseren Fans werden. Kladow hat den Staffelleiter Sven Lehmann nicht informiert, sondern uns lediglich vier Stunden vor dem Spiel per E-Mail benachrichtigt. Ich finde, so etwas geht bei einem nicht gerade kleinen Verein wie Kladow gar nicht. Ganz unglücklich: Zwei unserer Spieler (Fischer und Schulz) sowie Trainer Maximilian Bunde können ihre Sperren nun nicht absitzen und fehlen am Mittwoch im Spitzenspiel bei Meteor"
Meteor bleibt Tabellenführer und behauptet den Vorsprung. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte trifft Alkan nach dem Seitenwechsel zur Führung. Viktoria versucht zu reagieren, bleibt jedoch ohne Tor. In der Schlussphase macht Hamiss alles klar. Meteor wartet am Mittwoch auf Stern Marienfelde: Nachholspiel zwischen Meteor und Marienfelde.
Türkiyemspor setzt ein Ausrufezeichen im Verfolgerduell. Zwar bringt Munsky den Köpenicker FC in Führung, doch nach der Pause kippt das Spiel. Aboagye gleicht aus, Boakye trifft doppelt und Ayvaz setzt den Schlusspunkt. Köpenick verpasst es, den Anschluss an die Spitze zu halten, Türkiyemspor bleibt voll im Rennen.
Hansa 07 beendet das Jahr mit einem Heimsieg. Feldmeier bringt die Gastgeber früh in Führung, Voß erhöht noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel verkürzt Grützner für Mahlsdorf II, doch Yunus Can stellt wenig später den alten Abstand wieder her. Hansa festigt damit einen Platz im oberen Mittelfeld.
Teutonia bleibt Spitzenreiter Meteor dicht auf den Fersen. In einer umkämpften Partie bringt Kubens die Hausherren vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgt Stenzel für die Entscheidung. Fortuna II bleibt offensiv ohne Durchschlagskraft, Teutonia fährt den nächsten Pflichtsieg ein.
Union 06 feiert den ersten Saisonsieg – und das ausgerechnet gegen Mitkonkurrent Liria. Pirron gleicht die frühe Führung der Gäste durch Veliji aus. Nach der Pause übernimmt Union die Kontrolle: Heeland bringt die Gastgeber erneut in Führung, Beckenbach und Nolting sorgen in der Schlussphase für die Entscheidung. Trotz des Erfolgs bleibt Union auf einem Abstiegsplatz, sendet aber ein wichtiges Lebenszeichen.
Hermsdorf bestätigt seine Rolle als Verfolger, muss sich aber mit einem Punkt begnügen. Zelei bringt den VfB im ersten Durchgang in Führung. Lange Zeit sieht es nach dem nächsten Heimsieg aus, doch Wannsee bleibt dran. In der zweiten Hälfte gleicht Lilienthal aus und sichert den Gästen einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Vorher dezimiert sich Hermsdorf mit einer roten Karte. Zusätzliches Pech für Wannsee: Arne Bornstein muss mit dem Krankenwagen (Kopfwunde) transportiert werden. Giovanni Schäfer verletzt sich am Außenband (Verdacht auf Riss) und Ben Gütz erleidet (wohl) einen Muskelfaseriss.
Berolina Stralau entfernt sich immer mehr von den Abstiegsrängen mit einem deutlichen Heimsieg. Nach einer torlosen ersten Hälfte bringt Schönfelder die Gastgeber nach dem Seitenwechsel in Führung. Quauas legt wenig später nach und sorgt für klare Verhältnisse. In der Schlussphase erhöht Püschel mit zwei Treffern zum klaren 4:0. Internationale II bleibt ohne Torerfolg und rutscht weiter ins Tabellenmittelfeld.
___________________________________________________________________________________________________
