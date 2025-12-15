Kladow schwänzt in Marienfelde – die wollen Mi gegen Meteor nachlegen

Kladow tritt nicht an, die Partie wird mit 2:0 für Stern Marienfelde gewertet. Damit bleibt Marienfelde Teil des Spitzentrios und hält den Kontakt zu Meteor und Teutonia. Kladow überwintert tief im Tabellenkeller. Freut sich Marienfelde über den Dreier ohne Schwitzen ? Chef Markus Glasenapp:

"Wir hatten ein tolles Event vorbereitet. Bei uns sollte es am Freitagabend unter Flutlicht richtig abgehen – mit Stadionsprecher, Glühwein, Bier und tollen Essensangeboten. Wir hatten sogar sehr leckere Schoko-Weihnachtsmänner zum Abschluss organisiert. Es sollte ein versöhnlicher Abschluss mit unseren Fans werden. Kladow hat den Staffelleiter Sven Lehmann nicht informiert, sondern uns lediglich vier Stunden vor dem Spiel per E-Mail benachrichtigt. Ich finde, so etwas geht bei einem nicht gerade kleinen Verein wie Kladow gar nicht. Ganz unglücklich: Zwei unserer Spieler (Fischer und Schulz) sowie Trainer Maximilian Bunde können ihre Sperren nun nicht absitzen und fehlen am Mittwoch im Spitzenspiel bei Meteor"