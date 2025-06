Kladow schubst Wittenau und Stern 1900 II in die Tiefe

Am 17. und letzten Spieltag (fiel im Februar dem Wetter zum Opfer) fällt die letzte Entscheidung: Mit Wittenau, Stern 1900 und Kladow zittern drei Teams im Keller. Der Platz für die Berlin-Liga-Relegation ist längst vergeben an Südwest. Meister Blau-Weiß 90 jubelt schon seit Wochen als Aufsteiger. Es ist amtlich: Wittenau und Stern 1900 steigen neben Novi-Pazar in die Bezirksliga ab. Weil Kladow im letzten Moment aus der Schlinge ziehen kann. Alle Begegnungen in der Nachschau

