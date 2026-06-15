Kladow in Not: Müssen die Spandauer statt Biesdorf runter?

– Foto: Olaf Kapell

Biesdorf II hofft noch: Auf Nachfrage von FuPa Berlin bei der Fortuna wurde bekannt, dass ein Einspruch gegen die Wertung des Spiels gegen Kladow Ende Mai (0:4) läuft. Bei einem Spandauer Spieler soll das Foto im DFBnet nicht aktualisiert worden sein. In vergleichbaren Fällen wurden Vereinen aufgrund dieser Regel bereits Punkte abgezogen

Der letzte Spieltag der Landesliga Staffel 2 bringt klare Entscheidungen. BFC Meteor 06 ist seit Wochen Meister und Aufsteiger. Der Köpenicker FC sichert sich die Vizemeisterschaft und zieht in die Relegation gegen Sportfreunde Johannisthal ein. Biesdorf II, Liria (nach vier Jahren Landesliga) und Wannsee steigen ab. Biesdorf II und Wannsee als Aufsteiger.

Nach torloser erster Halbzeit bringt Böhm die Gastgeber direkt nach dem Seitenwechsel in Führung. Ali legt nach, ehe Böhm mit seinem zweiten Treffer alles klar macht. Begzadic setzt in der Schlussphase den Schlusspunkt. Meteor beendet die Saison als Meister und Aufsteiger.

Der Köpenicker FC feiert zum Saisonabschluss einen überzeugenden 7:1-Erfolg gegen FC Stern Marienfelde. Hartmann bringt die Gastgeber in Führung, Wittenburg erhöht noch vor der Pause. Kurz nach Wiederbeginn trifft Ilinseer zum dritten Tor. Bas verkürzt für Stern, doch Ilinseer stellt den alten Abstand wieder her. Danach treffen Munsky sowie Ondo Mangue mit einem Doppelpack zum deutlichen Endstand. Köpenick beendet die Saison auf Rang zwei und trifft nun in der Relegation auf Sportfreunde Johannisthal.

FSV Hansa 07 und VfB Fortuna Biesdorf II trennen sich in einer abwechslungsreichen Partie 3:3. Voß sorgt mit zwei frühen Treffern für einen Traumstart der Gastgeber. Gusman antwortet umgehend für die Gäste. Can erhöht erneut für Hansa, bevor Quester noch vor der Pause den Anschluss herstellt. In der Schlussphase rettet Bernicke Fortuna einen Punkt. Die Rückkehr in die Bezirksliga ist besiegelt.

SSC Teutonia beendet die Saison mit einem 2:0-Erfolg gegen VfB Hermsdorf. Lange bleibt die Begegnung offen, ehe Kubens die Gastgeber in Führung bringt. Gatidis sorgt wenig später für die Entscheidung. Teutonia schließt die Spielzeit auf Rang drei ab.

SC Union 06 gewinnt mit 3:1 gegen BSV Eintracht Mahlsdorf II und bleibt Landesligist. Yilmaz bringt die Gastgeber vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhen Heeland und Nolting auf 3:0. Michas gelingt für Mahlsdorf II lediglich noch der Ehrentreffer.

FC Internationale Berlin II gewinnt ein spektakuläres Auswärtsspiel bei FC Liria 1985 Berlin mit 7:3. Neumann eröffnet den Torreigen früh, Bätz und Senne bauen die Führung weiter aus. Ein Eigentor von Al Dawoud sorgt noch vor der Pause für das vierte Tor. Nach dem Seitenwechsel trifft Häußermann zum 5:0. Ibrahimi verkürzt für Liria, ehe Reuter erneut für Inter II erfolgreich ist. Kurti bringt die Gastgeber noch einmal heran, bevor Ibrahimi sein zweites Tor erzielt. Den Schlusspunkt setzt Bährens tief in der Nachspielzeit. Liria verlässt nach vier Jahren die Landesliga. Bitter

FV Wannsee gewinnt überraschend mit 2:1 bei Türkiyemspor Berlin. Toure bringt die Gäste vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel gleicht Farez für Türkiyemspor aus. In der Schlussphase sorgt Bacher für den umjubelten Siegtreffer. Der Abstieg von Wannsee stand schon vor dem Spiel fest

SF Kladow gewinnt ein wildes Offensivspektakel bei FC Viktoria 1889 Berlin II mit 5:4 und hält die Landesliga. Werber und Drömer bringen die Gäste früh mit zwei Toren in Front. Titov und Ring gleichen jedoch innerhalb weniger Minuten aus. Werber trifft erneut zur Kladower Führung, ehe Stoychev den Vorsprung ausbaut. Backfisch verkürzt noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöht Galla auf 5:3. Viktoria kommt durch Schäfers Llauger noch einmal heran, kann die Niederlage aber nicht mehr verhindern.

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