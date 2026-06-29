Klaas Taddigs wechselt vom TuS Esens zu BW Lohne II

– Foto: Holger Hartmann

BW Lohne II hat mit Klaas Taddigs den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 23-Jährige wechselt vom TuS Esens zu den Blau-Weißen und soll die Außenbahnen verstärken.

Taddigs bringt bereits reichlich Erfahrung aus dem Herrenfußball mit. Für den TuS Esens absolvierte er mehr als 97 Pflichtspiele und sammelte dabei umfangreiche Spielpraxis. In der abgelaufenen Saison spielte er 20 Mal für den Absteiger und startete dabei 13 Mal.

Seine Stärken liegen vor allem in seiner Vielseitigkeit. Der 23-Jährige kann sowohl offensiv als auch defensiv auf den Außenbahnen eingesetzt werden. Nach Angaben des Vereins zeichnen ihn insbesondere sein Tempo, sein starkes Dribbling und seine Flexibilität aus.