Klaas Folkerts verlängert beim TuS Pewsum – Schlüsselspieler bleibt

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Der TuS Pewsum kann eine bedeutende Personalentscheidung vermelden: Klaas Folkerts wird auch in der Saison 2026/27 das Trikot des Vereins tragen. Mit der Vertragsverlängerung sichern sich die Verantwortlichen eine zentrale Figur für die sportliche Zukunft.

Dass diese Personalie intern als enorm wichtig bewertet wird, überrascht nicht. Trotz seiner erst 21 Jahre hat sich Folkerts längst zu einem Führungsspieler entwickelt. In der Mannschaft übernimmt er Verantwortung und zählt bereits jetzt zu den absoluten Leistungsträgern.

Seine Entwicklung gilt als bemerkenswert – und offenbar noch längst nicht abgeschlossen. Das Potenzial des Innenverteidigers ist nach wie vor groß, seine sportliche Reife für sein Alter beachtlich. Woche für Woche unterstreicht er seinen Wert für das Team.