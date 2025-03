KLA Wiesbaden: Ein knackiges Derby steht bevor

Wiesbaden. Am kommenden Sonntag brennt auf dem Igstadter Sportplatz in doppelter Hinsicht die Luft. Die Derby-Duelle zwischen der Spielvereinigung Igstadt und dem TuS Medenbach boten in der Vergangenheit ohnehin immer wieder Brisanz. Dazu kommt in diesem Jahr noch die enge Tabellensituation, kämpfen doch beide Mannschaften um einen möglichen Aufstieg in die Kreisoberliga. Medenbach rangiert mit 38 Zählern auf Rang zwei, Igstadt lauert dahinter mit 34 Punkten auf Platz fünf. Da in diesem Jahr die ersten beiden direkt aufsteigen und der Dritte in die Relegation darf, halten beide an durchaus realen Aufstiegshoffnungen fest. "Wir freuen uns sehr auf das Spiel. Es treffen die beiden formstärksten Teams aufeinander, das heizt den Derbycharakter natürlich nochmal an. Medenbach wird definitiv auf eine andere Mannschaft als im Hinspiel treffen, wo wir uns zum Saisonstart mit vielen Neuzugängen erst noch finden mussten. Wir sind eingespielt, können aus dem Vollen schöpfen und erwarten ein enges und emotionales Derby", fiebert Igstadt-Coach Tobias Neumann dem Duell entgegen.

Das Hinspiel entschied Medenbach zu Hause mit 4:2 für sich. Torreich dürfte es diesmal wieder werden, treffen doch am Sonntag mit Patrick Angelroth (20 Tore für Igstadt) und Sebastian Anna (17 Tore für Medenbach) die besten Torschützen der Liga aufeinander. Der TuS startete vergangenen Sonntag bereits wieder in die Saison und feierte ein ungefährdetes 4:0 gegen die Reserve des Türkischen SV.

"Wir sind gegen den TSV gut reingekommen, aber man weiß nach so einer Pause natürlich nie genau, wo man steht. Die Grundstimmung bei uns ist sehr gut, Vorfreude und Motivation sind enorm. Ich erwarte ein enges Spiel, beide Mannschaften werden sich sicher erstmal abtasten. Dann entwickelt sich hoffentlich ein gutes Spiel mit offenem Schlagabtausch. Das Wetter wird gut. Es ist Derby und Topspiel, besser geht es nicht", freut sich Medenbach-Spielertrainer Manuel Ulm auf das A-Liga-Duell. Beim TuS fehlen Tim Philipps (Bänderriss) und Tobias Schubert (Knie) verletzungsbedingt.

Auf den Instagram-Kanälen beider Teams knistert es im Vorfeld

Die beiden Social Media-Abteilungen der Vereine beweisen derweil schon Kreisoberliga-Niveau, ist das Derby auf Instagram doch bereits in vollem Gange. Am Mittwoch thematisierten Benjamin Free und Yannick Gaukler im vereinseigenen Format "TuS-TV" auf Instagram das anstehende "Ländches-Derby". Darin kündigt der nach Verletzung zurückgekehrte Andre Lehr in einem Interview in Richtung Igstadt unter anderem an: "Wir werden mit allen Waffen kommen. Die können sich auf jeden Fall warm anziehen."

In Igstadt nahm man den Ball dankend an und erstellte ein Video, in dem ein schwarz Vermummter in Whistleblower-Manier behauptet, beim Dreh dabei gewesen zu sein. Mit tief verzerrter Stimme erzählt er unter anderem, dass die Stimmung vor Ort in Wirklichkeit gar nicht selbstbewusst, sondern "gespenstisch" und von "Anspannung" vor dem Duell mit dem "großen Nachbarn" aus Igstadt geprägt gewesen wäre.

Böses Blut steckt hinter den Sticheleien aber nicht. Finden sich doch zahlreiche Kommentare aus dem Lager der Medenbacher unter dem Igstadt-Video, die die Aktion abfeiern. So berichtet auch Benjamin Free bei "TuS-TV": "Wir kennen die Jungs und die kennen uns. Man sieht sich sau oft und feiert auch zusammen." Am Sonntag wird allerdings unbestritten nur eine Seite feiern.