KLA: Ümit Erdem folgt auf Robert Meier

Vorherige Stationen in Viernheim und Sulzbach

Unabhängig vom sportlichen Geschehen haben die TVL-Verantwortlichen die Suche nach einem Nachfolger vorangetrieben. Und inzwischen steht fest: Ümit Erdem wird die Lampertheimer in der Saison 2025/26 übernehmen – verbunden mit dem Ziel, sie in sichere Fahrwasser bringen. Erdem ist 37 Jahre alt, wohnt in Viernheim und arbeitet als Lehrer an einer Bensheimer Gesamtschule. Bis Anfang April trainierte er den badischen A-Klassisten TSV Sulzbach, 2023 hatte er die Elf aus dem Weinheimer Stadtteil über die Relegation zum Aufstieg geführt. Zuvor hatte der Inhaber der B+-Lizenz bei der SG Viernheim an der Seitenlinie gestanden.

Sebastian Steffan, der Sportliche Leiter der Lampertheimer ist froh, dass es mit Erdems Verpflichtung geklappt hat: „Ümit war unser absoluter Wunschkandidat, mit dem ich schon seit Jahresbeginn Gespräche aufgenommen habe. Wir sind froh und stolz, dass wir ihn trotz starker Konkurrenz für uns haben gewinnen konnten. Ich kenne ihn noch als Spieler aus unserer gemeinsamen Zeit bei der SG Riedrode. Mit seiner sportliche Kompetenz bin ich mir sicher, dass wir unsere gesteckten Ziele für die kommende Saison erreichen können.“