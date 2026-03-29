KLA: Türk Gücü auf Kurs, Ueberau souverän

Türk Gücü Darmstadt festigt seine starke Form. – Foto: Mara Wolf (Archiv)

PFUNGSTADT. Mit einem 2:1-Erfolg gegen die FTG Pfungstadt hat der SC Türk Gücü Darmstadt in der A-Liga Darmstadt bei neun Punkten Vorsprung weiterhin gute Chancen auf den Aufstieg in die Kreisoberliga.

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„Es war ein schwieriges Spiel, aber ein verdienter Sieg“, zeigte sich Bülent Uzuncay, sportlicher Leiter, zufrieden. Nach dem Rückstand durch Jannis Roth (58.) sorgten Ahmad Alghabbash (78.) und Alejandro Carrasco Feros (89.) für den verdienten Dreier. „Wir haben wenig zugelassen und einige gute Chancen vergeben“, so Uzuncay. Zudem hatte Deniz Karaca Pech mit einem Lattentreffer (25.).