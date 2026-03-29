 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

KLA: Türk Gücü auf Kurs, Ueberau souverän

Türk Gücü Darmstadt kämpft sich nach einem Rückstand zurück und festigt weiter den Weg Richtung Kreisoberliga-Aufstieg. Zwei späte Tore sichern den knappen Sieg.

von Stephan Stähler · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Türk Gücü Darmstadt festigt seine starke Form.
Türk Gücü Darmstadt festigt seine starke Form. – Foto: Mara Wolf (Archiv)

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Kreisliga A Darmstadt
TSG Messel
SKG Roßdorf
Griesheim II
Wixhausen

PFUNGSTADT. Mit einem 2:1-Erfolg gegen die FTG Pfungstadt hat der SC Türk Gücü Darmstadt in der A-Liga Darmstadt bei neun Punkten Vorsprung weiterhin gute Chancen auf den Aufstieg in die Kreisoberliga.

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Heute, 15:00 Uhr
FTG Pfungstadt
FTG PfungstadtFTG 1900
SC Türk Gücü Darmstadt
SC Türk Gücü DarmstadtSC Türk Gücü
1
2
Abpfiff

„Es war ein schwieriges Spiel, aber ein verdienter Sieg“, zeigte sich Bülent Uzuncay, sportlicher Leiter, zufrieden. Nach dem Rückstand durch Jannis Roth (58.) sorgten Ahmad Alghabbash (78.) und Alejandro Carrasco Feros (89.) für den verdienten Dreier. „Wir haben wenig zugelassen und einige gute Chancen vergeben“, so Uzuncay. Zudem hatte Deniz Karaca Pech mit einem Lattentreffer (25.).

Heute, 15:00 Uhr
TSV Nieder-Ramstadt
TSV Nieder-RamstadtNd.-Ramstadt
TSG Wixhausen
TSG WixhausenWixhausen
1
4
Abpfiff

Tore: 0:1, 0:3 Eckert (33./Foulelfmeter, 50.), 0:2, 0:3 Dohn (39., 78.), 1:4 Matic (90.+1/Foulelfmeter).

Heute, 15:00 Uhr
SKG Roßdorf
SKG RoßdorfSKG Roßdorf
SKG Ober-Beerbach
SKG Ober-BeerbachOb.-Beerbach
4
2
Abpfiff

Tore: 1:0, 3:2, 4:2 Helfmann (3., 81., 90.+2), 2:0 De Falviis (10.), 2:1 Sturm (14.), 2:2 Volz (38.).

Heute, 12:30 Uhr
1. FCA 04 Darmstadt
1. FCA 04 Darmstadt1. FCA II
SG Modau
SG ModauSG Modau II
3
0
Abpfiff

Tore: 1:0 Okunzuwa (39.), 2:0, 3:0 Bilal (48., 66.).

Heute, 13:00 Uhr
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim II
SV Traisa
SV TraisaSV Traisa II
3
1
Abpfiff

Tore. 0:1 Knell (31.), 1:1, 3:1 Egri (82., 90.+1), 2:1 Tahiri (87.).