KLA: TuB Mussum will gegen PSV Wesel II punkten - so läuft Spieltag 2

TuB Mussum ist am Freitagabend im Einsatz. – Foto: Mathis Hollenberg

Sieben Mannschaften waren am ersten Spieltag in der Kreisliga A Rees-Bocholt siegreich und wollen nun den nächsten Schritt gehen und eine Serie starten. Nicht gelungen ist das zum Auftakt dem SC TuB Mussum und der zweiten Mannschaft des PSV Wesel. Die beiden Kontrahenten treffen am Freitagabend aufeinander und eröffnen damit den zweiten Spieltag der noch jungen Saison.