KLA: TS Ober-Roden II siegt gegen den FSV Groß-Zimmern Deutlicher 5:1-Erfolg +++ SG Klingen feiert zweiten Saisonsieg

TS Ober-Roden II – FSV Groß-Zimmern 4:0 (2:0). (2:0). Ober-Roden war spielbestimmend und ging in Führung, nachdem der Gästekeeper einen Schuss von Annighöfer (18.) nicht richtig zu fassen bekam. El Mard (38.) profitierte danach von einem Abspielfehler des FSV und legte abgeklärt zum 2:0 nach. Auch in der zweiten Halbzeit ließ die TS den Ball gut laufen und war in den Zweikämpfen bissiger. Annighöfer (58.) traf per Kopf zum 3:0, Bagatur (73.) markierte den Endstand.

SV Traisa II – SKG Roßdorf 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Wieland (22.), 0:2 Diehl (54.), 1:2 Reischmann (56.).

Spvgg Groß-Umstadt – SG Klingen 1:5 (0:4). Tore: 0:1, 0:3 und 1:5 Lackner (3., Foulelfmeter/36./86.), 0:2 Aygün (26.), 0:4 Michel (45.), 1:4 Andreozzi (77./Foulelfmeter).

FV Eppertshausen – Kickers Hergershausen 6:2 (2:1). Tore: 1:0 Eigentor (10.), 1:1 Baum (32.), 2:1 Owusu (45.), 3:1, 5:1 und 6:1 Winter (60./78./89.), 4:1 Lehr (72.), 4:2 Sirna (75.).

SG Reinheim/Spachbrücken – Viktoria Urberach 1:5 (0:0). Tore: 0:1 Ankenbrand (54./Foulelfmeter), 1:1 Mustafa Zeyrek (61./Foulelfmeter), 1:2 Taghavi (66.), 1:3 Koprcina (78.), 1:4 Wolf (86.), 1:5 Hitzel (90.).