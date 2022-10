KLA: Trainerwechsel beim FC Ober-Ramstadt Ali Sevim löst Fatih Kilicarslan ab

Fatih Kilicaraslan übernahm die 1. Mannschaft des FCO in einer der größten Krise des Vereins nach dem Abstieg 2019 in die B-Liga Darmstadt. Es stand zum Zeitpunkt der Zusage keine konkurrenzfähige Mannschaft zur Verfügung und doch traute er sich an das Abenteuer heran und baute gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter Metin Pektas eine schlagkräftige Mannschaft auf. Im ersten Jahr schaffte es der Coach, die Scharte des Abstiegs wett zu machen und die direkte Rückkehr in die A-Liga zu erreichen. Die Rahmenbedingungen waren in diesem Jahr genauso wie in den beiden darauf folgenden Jahren nicht einfach, denn die Coronapandemie mit den beiden Saisonabbrüchen und den erschwerten Trainingsbedingungen stellte die sportlich Verantwortlichen für eine große Aufgabe. Fatih Kilicarslan gelang es, die Spannung trotz der Phasen, in denen kein Trainingsbetrieb stattfinden konnte, hoch zu halten. In der Saison 2020/2021, die bereits am 8. Spieltag abgebrochen wurde stand der FCO auf dem 10. Platz und in der vergangenen Saison konnte man den favorisierten Teams lange Zeit Paroli bieten und unter anderem gegen den späteren Meister SG Modau und den Relegationsteilnehmer TürkGücü Darmstadt gewinnen.

Zurück zu alter Stärke finden

Auch in der laufenden Saison wollte der FCO an die guten Leistungen der Vorjahre anknüpfen und ein Wort um die vorderen Plätze mitsprechen. Doch der Saisonstart stand unter keinen guten Vorzeichen. Die auf 5 Wochen ausgelegte Vorbereitung wurde Woche um Woche aufgrund von Spielausfällen verlängert, sodass es eigentlich erst Mitte September nach fast 10 Wochen Vorbereitung richtig losging. Nach der bitteren Auftaktniederlage bei Croatia Griesheim machte der Pokalsieg bei der KSG Brandau Mut, drei Tage später folgte aber eine Klatsche gegen den SVS Griesheim. Die Mannschaft fand auch in den folgenden Wochen nicht in die Spur und haderte viel mit sich selbst. Führungen wurden reihenweise kurz vor Schluss verspielt, mit dem Höhepunkt am vorletzten Wochenende gegen den SV Traisa II.

Herzensangelegenheit für Ali Sevim