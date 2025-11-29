KLA: Spitzentrio patzt überraschend, Schiefbahn gewinnt Torfestival

Am Freitagabend war es soweit, der 15. Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld ist startet: Mit einem am Ende klaren 3:0 (0:0)-Erfolg fertigt der SC Niederkrüchten Verfolger SC Rhenania Hinsbeck ab und klettert in das Tabellenmittelfeld. Am Sonntag folgen dann die restlichen Paarungen: Während Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld auswärts beim SSV Strümp gefordert ist, geht es für die Konkurrenten TSV Kaldenkirchen und VfL Willich in die Begegnungen gegen die Underdogs VfR Fischeln respektive TuRa Brüggen II.
Am Freitagabend stand das Auftaktspiel des 15. Spieltags auf dem Programm: Mit dem SC Niederkrüchten und Herausforderer SC Rhenania Hinsbeck standen sich zwei unmittelbare Konkurrenten im Tabellenkeller gegenüber. Aufgrund der nach unten zeigenden Formkurve waren beide Kontrahenten auf Zählbares angewiesen, was letztlich nur die Hausherren auch auf den Platz brachten:
Während die erste Hälfte noch torlos verlief, legte Sebastian Schönauer mit seinem Führungstor unmittelbar nach dem Seitenwechsel den Grundstein für einen erfolgreichen Abend der Krüchtener, der durch die Treffer von Jan Toerschen und Christian Holländer in der Schlussphase abgerundet wurde. Mit dem klaren 3:0-Erfolg lassen die Blau-Gelben die Abstiegsränge vorerst hinter sich und springen ins Tabellenmittelfeld. Hinsbeck hingegen bleibt zum siebenten Mal in Serie sieglos.
16. Spieltag
07.12.25 TSV Meerbusch III - VfR Krefeld-Fischeln II
07.12.25 TuRa Brüggen II - TuS Gellep
07.12.25 TSV Kaldenkirchen - SC Schiefbahn
07.12.25 Hülser SV - TSV Krefeld-Bockum II
07.12.25 SC Rhenania Hinsbeck - SC Viktoria 07 Anrath
07.12.25 FC Hellas Krefeld - SC Waldniel
07.12.25 VfB Uerdingen - DJK VfL Willich
07.12.25 Anadolu Türkspor Krefeld - SC Niederkrüchten
17. Spieltag
12.12.25 SC Niederkrüchten - SSV Strümp
14.12.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SC Rhenania Hinsbeck
14.12.25 SC Schiefbahn - TSV Meerbusch III
14.12.25 DJK VfL Willich - Hülser SV
14.12.25 TuS Gellep - VfB Uerdingen
14.12.25 TSV Krefeld-Bockum II - FC Hellas Krefeld
14.12.25 SC Waldniel - TSV Kaldenkirchen
14.12.25 SC Viktoria 07 Anrath - Anadolu Türkspor Krefeld