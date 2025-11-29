KLA: Spitzentrio patzt überraschend, Schiefbahn gewinnt Torfestival

Am Freitagabend stand das Auftaktspiel des 15. Spieltags auf dem Programm: Mit dem SC Niederkrüchten und Herausforderer SC Rhenania Hinsbeck standen sich zwei unmittelbare Konkurrenten im Tabellenkeller gegenüber. Aufgrund der nach unten zeigenden Formkurve waren beide Kontrahenten auf Zählbares angewiesen, was letztlich nur die Hausherren auch auf den Platz brachten:

Während die erste Hälfte noch torlos verlief, legte Sebastian Schönauer mit seinem Führungstor unmittelbar nach dem Seitenwechsel den Grundstein für einen erfolgreichen Abend der Krüchtener, der durch die Treffer von Jan Toerschen und Christian Holländer in der Schlussphase abgerundet wurde. Mit dem klaren 3:0-Erfolg lassen die Blau-Gelben die Abstiegsränge vorerst hinter sich und springen ins Tabellenmittelfeld. Hinsbeck hingegen bleibt zum siebenten Mal in Serie sieglos.